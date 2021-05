🗓️ Previsioni economiche, immigrazione e gestione COVID: l'agenda europea della settimana (10-15 maggio)

Bruxelles – E’ il momento della veritĂ . L’Europa saprĂ se la crescita è migliore delle attese e dunque se le misure varate per rispondere alla crisi stanno dando i loro frutti. L’esecutivo comunitario pubblica le previsioni economiche di primavera, da cui si capirĂ che direzione ha preso il vecchio continente. La Commissione si cimenta poi con dossier di sostenibilitĂ . Il collegio discute la comunicazione sull’inquinamento zero per acqua, aria e suolo, e mette sul tavolo una nuova strategia per un’economia del mare sostenibile nell’UE.

I ministri degli Esteri si ritrovano per fare il punto della situazione sulle questioni di estrema attualità , mentre il consiglio Affari generali prepara il vertice dei leader di fine maggio e ragiona su misure ancor più coordinate di risposta alla pandemia di COVID. Per il Consiglio è poi il momento di fare il punto sulle relazioni con il Kazakistan nella riunione del consiglio di cooperazione tra le due parti.

Il Parlamento torna riunirsi dopo la settimana riservata ai lavori nei collegi elettorali. Tante le audizioni in programma. Tra le varie spicca quella dei due commissari economici, Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis.

Occhi puntati poi su Lussemburgo, dove i giudici della Corte di giustizia sono chiamati a esprimersi sugli accordi fiscali agevolati concesso dal granducato ad Amazon.

NB. L’agenda è suscettibile di variazioni dell’ultimo momento per quanto riguarda appuntamenti e loro orari. Lunedì 10 maggio Parlamento europeo Il presidente David Sassoli riceve il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev (14:00). Quindi riceve il ministro degli Esteri sloveno, Anže Logar (16:00). In commissione Affari esteri audizione pubblica sulla strategia di lungo termine per le relazioni UE-Russia (13:50-15:15). Segue dibattito sulle relazioni transatlantiche e la strategia UE-Cina.

In commissione Sviluppo voto del progetto di parere sugli aspetti commerciali e implicazioni del COVID-19 (16:45). Segue audizione dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, sulle sfide e prospettive globali per i flussi degli sfollati.

In commissione Affari economici dialogo economico sulla ripresa con il commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni, e il commissario per un’Economia al servizio delle persone, Valdis Dombrovskis (11:00-13:00). Nel pomeriggio voto del presidente dell’AutoritĂ europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

In commissione Cultura sessione di voto (10:15-11:15) su programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventĂą e lo sport (COD), su istituzione del programma ‘Europa creativa’, su istituzione del programma ‘Corpo europeo di solidarietĂ ’. Segue audizione della commissaria per i Valori e la trasparenza, Vera Jourova (13:45).

In commissione Giuridica audizione della vicepresidente esecutiva per il Digitale e la concorrenza, Margrethe Vestager (16:45-17:45). Segue audizione della commissaria per i Valori e la trasparenza, Vera Jourova (17:45-18:45).

In commissione LibertĂ civili elezioni del terzo vicepresidente di commissione (dalle 16:50).

Nelle commissioni LibertĂ civili e Diritti delle donne riunite discussione della strategia dell’UE per la lotta alla tratta di esseri umani 2021-2025 alla presenza della commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson (16:50-17:35).

In commissione Affari costituzionali audizione del commissario per le Relazioni interistituzionali, Maros Sefcovic (13:30-15:00)

Consiglio UE Riunione del consiglio Affari esteri (8:00). I ministri discutono di affari correnti, attualitĂ e Balcani occidentali, relazioni transatlantiche e Bielorussia.

Riunione del consiglio di cooperazione UE-Kazakistan (15:00). In agenda valutazione dello stato di attuazione dell’accordo di partenariato e cooperazione rafforzato e prossime tappe, questioni politiche, economiche e commerciali, comprese le riforme interne, commercio regionale, Stato di diritto e i diritti umani, sviluppi e cooperazione regionali e internazionali, compresa la sicurezza ( conferenza stampa finale prevista attorno alle 20:00).

Commissione Conferenza stampa della commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, e l’Alto commissario per i rifugiati dell’ONU, Filippo Grandi (16:00). La presidente Ursula von der Leyen, riceve il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev.

Il vicepresidente esecutivo per il Green Deal, Frans Timmermans, partecipa al seminario on-line “Realizzare i piani strategici della PAC: la voce delle regioni e delle parti interessate” (10:00).

Il commissario per la promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas, apre il Delphi Economic Forum (11:00).

La commissaria per la Salute, Stella Kyriakides, interviene al Delphi Economic Forum (13:00-13:15).

Il commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni, partecipa al Delphi Economic Forum (18:00-18:30).

La commissaria per la Coesione, Elisa Ferreira, partecipa al Renovation Summit 2021 (13:30-13:45).

La commissaria per l’Energia, Kadri Simson, partecipa al Renovation Summit 2021 (15:30-15:45).

Il commissario per la Giustizia, Didier Reynders, è in audizione al Parlamento della Lettonia.

Eurostat Pubblicazione dei dati su distribuzione e disuguaglianza di reddito nell’UE nel 2019.

Pubblicazione dei dati sui giovani in Europa.

Pubblicazione dei dati sull’impatto della crisi COVID per le imprese non finanziarie e le famiglie nel quarto trimestre 2020. Altri eventi Martedì 11 maggio Parlamento europeo Il presidente David Sassoli incontra l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi (15:00).

In commissione LibertĂ civili voto su: progetto di parere su fondi fiduciari dell’UE e strumento per i rifugiati in Turchia; progetto di parere su diritto di iniziativa del Parlamento; proposta di risoluzione per l’adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito; raccomandazione sull’istituzione di un programma di scambio, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione per il periodo 2021-2027 (10:00-11:00).

Nelle commissioni Giuridica e LibertĂ civili riunite dibattito su ‘democrazia e la libertĂ e il pluralismo dei media nell’UE: l’uso indebito di azioni di diritto civile e penale per mettere a tacere giornalisti, ONG e societĂ civile’ (9:00-10:00).



Consiglio UE Riunione del consiglio Affari generali. I ministri responsabili preparano il vertice dei leader del 25 maggio, discutono di gestione coordinata della pandemia di COVID, allargamento, relazioni UE-Svizzera. Previsto il debriefing della presidenza portoghese sulla conferenza per futuro dell’Europa. Commissione europea Il vicepresidente esecutivo per il Green Deal, Frans Timmermans, discute di Green Deal al Delphi Economic Forum (14:30-15:00).

L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, riceve il ministro degli Esteri del Kuwait, Ahmad Nasser al-Mohammad al-Sabah.

Il commissario per il Commercio, Valdis Dombrovskis, partecipa al seminario on-line “La politica commerciale dell’UE in un mondo post-COVID” (12:30-13:30).

Il commissario per il Mercato interno e l’industria, Thierry Breton, pronuncia il discorso di apertura della conferenza “L’impatto della standardizzazione nella ripresa economica europea” (8:30-9:00).

La commissaria per la Coesione, Elisa Ferreira, partecipa al 6° Forum annuale della strategia dell’UE per il forum della regione Adriatico-Ionica (EUSAIR).

Il commissario per l’Ambiente e il mare, Virginijus SinkeviÄŤius, discute col ministro dell’Ambiente della Nuova Zelanda, David Parker. Quindi partecipa alla riunione della tavola rotonda per l’energia.



Bce Pubblicazione del rendiconto finanziario consolidato dell’Eurosistema (15:00).

Eurostat Pubblicazione dei dati sui passeggeri aerei a giugno 2020.

Pubblicazione dei dati regionali sulle risorse umane nel settore della scienza e della tecnologia nel 2020.

Mercoledì 12 maggio Parlamento europeo Il presidente David Sassoli apre il seminario web dell’UniversitĂ Federico II di Napoli “Giovani, lavoro, Europa: le politiche europee del lavoro dopo la pandemia” (10:00).

Riunione delle conferenza dei presidenti (15:00). Non è prevista attività di commissioni.

Consiglio UE Si riunisce a Bruxelles il Coreper I, il Comitato dei rappresentanti che discute di trasporti, ambiente, agricoltura, lavoro e affari sociali, istruzione.

Si riunisce a Bruxelles il Coreper II, il comitato dei rappresentanti che discute di economia, giustizia e affari interni, affari esteri. Commissione europea Riunione del collegio dei commissari. Si discute la comunicazione sull’inquinamento zero per acqua, aria e suolo, e la comunicazione per un nuovo approccio verso un’economia blu sostenibile nell’UE. Ma soprattutto adotta le previsioni economiche di primavera.

La presidente Ursula von der Leyen, presiede il comitato direttivo della task force per la ripresa.

La commissaria per la Ricerca e l’innovazione, Mariya Gabriel, partecipa alla riunione della tavola rotonda dell’industria nucleare europea.

La commissaria per l’Uguaglianza, Helena Dalli, partecipa alla conferenza della presidenza portoghese del Consiglio UE sui diritti della comunità LGTB.

Bce Riunione del Consiglio direttivo per le decisioni di politica non monetaria (Francoforte, 12:00).

Pubblicazione delle statistiche sulle emissioni di titoli nell’area dell’euro (10:00).

Eurostat Pubblicazione dei dati sulla produzione industriale a marzo.

Pubblicazione dei dati sull’impatto della crisi COVID sulla produzione industriale.

Pubblicazione dei dati sull’eccesso di mortalitĂ , aggiornati a fine marzo.

Pubblicazione dei dati aggregati sull’energia nel 2019.

Corte di giustizia Attesa sentenza nella causa tra Commissione UE contro Amazon e Lussemburgo. Questi ultimi chiedono l’annullamento della decisione con cui sono stati dichiarati illegali gli aiuti di Stato concessi a LuxOpCo, una controllata di Amazon, nel periodo maggio 2006- giugno 2014, in virtù di un accordo fiscale bilaterale del 2003.

Attesa sentenza nella causa contro la Commissione per il mancato accoglimento della proposta di iniziativa dei cittadini europei sulle politiche commerciali. Il 4 settembre 2019 la Commissione europea ha respinto, con una decisione, la proposta di iniziativa dei cittadini europei “Garantire la conformitĂ della politica commerciale comune con i trattati dell’UE e con il diritto internazionale”. Ne è nata la causa. Altri eventi Giovedì 13 maggio Parlamento europeo Ascensione, giorno festivo. Non è prevista attivitĂ di commissioni.

Consiglio UE  Commissione europea Ascensione, giorno festivo. Non è prevista attività dei commissari.

Bce Eurostat  Pubblicazione dei dati su matrimoni e divorzi nell’UE nel 2019.

Corte di giustizia Altri eventi Venerdì 14 maggio Parlamento europeo Il presidente David Sassoli partecipa al seminario su sicurezza cibernetica e fondi per la ripresa (10:15) Consiglio UE Commissione europea Il commissario per le Politiche di vicinato e l’allargamento, Olivér Várhelyi, partecipa al Delphi Economic Forum (9:30-10:00).

La vicepresidente esecutiva per il Digitale e la concorrenza, Margrethe Vestager, partecipa al Delphi Economic Forum (11:40-12:20).

Bce Pubblicazione delle statistiche sui tassi di interesse a lungo termine (10:00).



Eurostat Diffusione delle infografiche sull’energia riferite al 2019.

