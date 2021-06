Economia blu, bando per PMI per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili

Bruxelles – Economia blu, opportunità di finanziamento per i consorzi di piccole e medie imprese europee. Nell’ambito di H2020-INNOSUP-1 (il programma di Horizon Europe dedicato alle PMI), il progetto DigiCirc – finanziato dall’UE per promuovere la digitalizzazione dell’economia circolare sostenendo l’innovazione circolare delle PMI – ha pubblicato un bando per selezionare un minimo di 15 consorzi, composti da almeno 2 PMI, per sviluppare soluzioni innovative che affrontino le sfide predefinite della blue economy, che comprende tutte le industrie e i settori legati agli oceani, ai mari e alle coste, sia dell’ambiente marino (navigazione, pesca, produzione di energia) che terrestre (porti, cantieri navali, acquacoltura terrestre e produzione di alghe, turismo costiero), che secondo le stime della Commissione oggi dà lavoro a 4,5 milioni di persone e fattura 650 miliardi di euro l’anno.

Il bando è aperto fino al 3 agosto 2021 e i consorzi selezionati otterranno un finanziamento diretto fino a 20mila euro e potranno integrare un programma intensivo di sostegno all’innovazione della durata di 12 settimane, diviso in due fasi: la prima per sviluppare il proprio business plan e adattare la propria soluzione per l’area target; e il secondo per dimostrare come le loro idee funzionino nell’ambiente nell’ambito scelto. Al termine del programma dell’acceleratore, 5 consorzi riceveranno un ulteriore finanziamento di 100.000 euro e avranno fino a 6 mesi per sviluppare il loro prototipo ed effettuare test in ambienti operativi in ​​vista di un lancio commerciale. Maggiori informazioni per inviare le candidature qui.