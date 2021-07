Rimborsopoli in Lombardia: l'eurodeputato leghista Ciocca condannato anche in appello

Roma – Condanna confermata in appello alla pena di un anno e mezzo di carcere per l’Eurodeputato della Lega Angelo Ciocca. Il processo di secondo grado riguarda le spese pazze della Regione Lombardia e le accuse di peculato per 51 ex consiglieri regionali .

Secondo la sentenza dei giudici della Corte d’appello di Milano che ha confermato le condanne con lievi sconti di pena, i politici si sarebbero fatti rimborsare con soldi pubblici, per circa 3 milioni in quattro anni, le spese per l’acquisto di regali, di cartucce da caccia, ‘gratta e vinci’, e ancora cene da centinaia di euro, serate in locali di lusso e pure il banchetto di nozze di una figlia.