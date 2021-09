🗓️ Ecofin al lavoro sul patto di stabilità, Parlamento su Afghanistan, decisioni della BCE.'agenda europea (6-11 settembre)

NB. L’agenda è suscettibile di variazioni dell’ultimo momento per quanto riguarda appuntamenti e loro orari.

Lunedì 6 settembre

Parlamento europeo

Il presidente David Sassoli riceve il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio (16:00).

In sottocommissione Diritti umani audizione e dibattito sulla situazione del rispetto dei diritto umani in Palestina e Cuba, rispetto della condizione femminile in Afghanistan. Segue dibattito sulla mitigazione dei rischi della pandemia di COVID per l’istruzione dei minori del mondo, Robert Jenkins, direttore Istruzione dell’UNICEF (13:45-18:45).

In commissione Diritti delle donne dibattito sulla condizione femminile in Afghanistan, alla presenza del capo delegazione UE in Afghanistan, Andreas Von Brandt (14:15-16:15). Segue adozione del progetto di bilancio dell’UE per il 2022.