🗓️ Dialogo economico con la BCE, immigrazione, sostenibilità: l'agenda europea (27 settembre - 1 ottobre)

NB. L’agenda è suscettibile di variazioni dell’ultimo momento per quanto riguarda appuntamenti e loro orari.

Lunedì 27 settembre

Parlamento europeo

In commissione Affari economici dialogo economico con la presidente della BCE, Christine Lagarde (13:45-15:45).

In commissione Ambiente voto degli emendamenti sulla strategia europea di riduzione delle emissioni di metano (13:30, voto finale della proposta martedi 28 settembre alle 10:00). Quindi presentazione del rapporto “Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector” da parte di Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (16:45-18:45, con la commissione Industria).

In commissione Sviluppo dibattito sulla presentazione dei candidati per il premio Sakharvo per la libertĂ di pensiero (dalle 12:00). Segue voto degli emendamenti sulla proposta di politica per l’immigrazione legale.

In commissione Lavoro voto su politiche sociali e occupazionali nell’area euro nel 2021 (10:00).

In commissione Industria voto su: linee guida per le infrastrutture energetiche transeuropee e decisione di avviare negoziati interistituzionali; strategia europea per le materie prime critiche (13:45). Segue audizione della commissaria per la Ricerca, Mariya Gabriel, sulla comunicazione sull’approccio globale alla ricerca e all’innovazione e altri temi correlati alla ricerca.

Le commissioni Affari economici e Ambiene riunite votano i criteri per determinare le condizioni alle quali un’attivitĂ economica si qualifica come contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico (10:30).