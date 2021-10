🗓️ Summit UE-Balcani occidentali, vertice sugli investimenti sostenibili, caro-energia e Ungheria: l'agenda europea (4-8 ottobre)

Martedì 5 ottobre Parlamento europeo

In Aula dibattito sul futuro delle relazioni UE-Stati Uniti alla presenza dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’UE, Josep Borrell, e la commissaria per la gli Affari interni, Ylva Johansson. Segue sessione di voto (13:00-14:15) su: regolamento di Aarhus per l’Ambiente; accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE/Groenlandia e Danimarca; nomina del Presidente dell’AutoritĂ europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni nelle Isole Canarie; proposta sulla costituzione di una delegazione all’Assemblea parlamentare UE-Regno Unito e sua composizione (emendamenti); ruolo della politica di sviluppo nella risposta alla perdita di biodiversitĂ nei paesi in via di sviluppo, nel contesto del raggiungimento dell’Agenda 2030 (emendamenti); intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte della polizia e delle autoritĂ giudiziarie (emendamenti); impatto della violenza del partner intimo e dei diritti di custodia su donne e bambini (emendamenti); sicurezza stradale 2021-2030 (emendamenti); ricostituzione degli stock ittici nel Mediterraneo (emendamenti).

Nel pomeriggio dibattito su AutoritĂ europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, attuazione dei fondi fiduciari dell’UE e dello strumento per i rifugiati in Turchia, stato delle capacitĂ di difesa cibernetica dell’UE, situazione umanitaria nel Tigray , e opportunitĂ , preoccupazioni e sfide alla sicurezza nell’Artico (15:00-20:00). Segue seconda sessione di voti (20:00-21:15) su: costituzione di una delegazione all’Assemblea parlamentare UE-Regno Unito e sua composizione; obiezione ai principi attivi, inclusi clorotoluron e difenoconazolo; criteri di vaglio tecnico per determinare le condizioni in cui un’attivitĂ economica si qualifica come contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici; futuro delle relazioni UE-Stati Uniti (emendamenti). Segue dibattito su misure UE a sostegno del turismo e disinformazione e il ruolo delle piattaforme social (20:30-22:00).



A margine dei lavori d’Aula conferenze stampa dei presidenti dei gruppi La Sinistra (9:30-10:00), S&D (10:15-10:45), Verdi (11:00-11:30).