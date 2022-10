Congelamento fondi di coesione all’Ungheria, Orban ringrazia i leader Ue per la proroga al 19 dicembre

Bruxelles – Prove di distensione tra le istituzioni europee e Viktor Orban: il premier ungherese ha voluto ringraziare personalmente in una lettera i leader Ue, per la decisione di estendere di due mesi, al 19 dicembre, il termine entro il quale il Parlamento di Budapest dovrà attuare le 17 misure concordate con la Commissione, necessarie a sbloccare 7,5 miliardi di fondi di coesione destinati all’Ungheria.

Orban ha sottolineato “l’approccio costruttivo” dimostrato dai governi europei, che “consentirà all’Ungheria di completare il processo come concordato”. Oltre a ribadire la “condivisione dei valori su cui è fondata l’Unione Europea”, il premier ungherese ha voluto aggiungere che Budapest è “impegnata nella protezione degli interessi finanziari dell’Unione, poiché è nel nostro interesse comune garantire un uso trasparente ed efficiente delle tasse dei contribuenti europei, comprese quelle di cittadini e delle società ungheresi”.

🇪🇺EU member states extended🇭🇺Hungary's deadline until Dec 19, 2022 to implement the 17 measures agreed with the @EU_Commission on EU funds. @PM_ViktorOrban welcomed the decision and thanked in a letter the #EU countries' leaders for their governments’ #constructive approach. pic.twitter.com/HJz5GDPmSK

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) October 14, 2022