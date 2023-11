Migranti, 279 mila ingressi irregolari nell'Ue dall'inizio dell'anno. A settembre meno sbarchi dal Mediterraneo centrale

Vi consiglio di leggere il dizionario pratico del diritto umanitario, che afferma chiaramente che privare una comunità umana sotto assedio di un approvvigionamento idrico di base è contrario al diritto internazionale, sia in Ucraina sia a Gaza. E se non siamo in grado di dirlo in entrambi i luoghi, non abbiamo l'autorità morale per far sentire la nostra voce.

Josep Borrell, alto rappresentate Ue per la Politica estera, davanti al Parlamento europeo (18 ottobre 2023)