Bruxelles – La commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo ha dato oggi il suo via libera alla nomina di Carlo Comporti alla presidenza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). La candidatura, indicata dal Consiglio dell’Unione europea, è stata approvata con 43 voti a favore, uno contrario e tre astensioni, dopo l’audizione pubblica del candidato. Via libera anche a Thomas Gstädtner come nuovo direttore esecutivo dell’Autorità bancaria europea (EBA), con 46 voti favorevoli e tre astensioni.

Entrambe le nomine dovranno ora essere confermate dal Parlamento europeo in plenaria, nel corso della sessione di settembre (dal 14 al 17 a Strasburgo). Una volta ottenuto il via libera dell’Aula, la nomina di Comporti dovrà essere formalmente adottata dal Consiglio UE.

“Siamo certi che le competenze da lui già ampiamente manifestate come commissario Consob non potranno che rafforzare l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati”, ha commentato l’eurodeputata del Partito Democratico, Irene Tinagli, definendo Comporti “la persona giusta” per rendere ESMA “più forte, aperta, trasparente e inclusiva”.

A sostenere la sua nomina è anche il capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, Pasquale Tridico: “La digitalizzazione sta trasformando in profondità il sistema finanziario europeo, aprendo nuove opportunità ma anche nuove sfide per i regolatori. Questi sviluppi, se non adeguatamente governati, possono generare rischi significativi per gli investitori, per l’integrità dei mercati e per la stabilità finanziaria complessiva. Siamo certi che l’esperienza e la visione di Comporti contribuiranno in modo decisivo a rafforzare il ruolo di ESMA e a guidare l’Unione europea in questa nuova fase di trasformazione digitale dei mercati finanziari“, conclude l’eurodeputato.

“Abbiamo votato a favore con convinzione e siamo particolarmente fieri di questo risultato: Comporti proviene dalla CONSOB, l’autorità di vigilanza finanziaria italiana, e la sua nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento della capacità dell’Italia di esprimere figure credibili e autorevoli ai più alti livelli istituzionali europei”. Lo dichiarano Giovanni Crosetto e Denis Nesci, eurodeputati di Fratelli d’Italia-Ecr e componenti della commissione ECON.

Il voto favorevole della commissione parlamentare rappresenta “un’ottima notizia per l’Italia e per l’intero sistema europeo della vigilanza finanziaria”, conferma l’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE. “Abbiamo condiviso l’impegno preannunciato da Comporti – aggiunge Falcone – a trovare il giusto equilibrio tra vigilanza efficace sui mercati, da un lato, e semplificazione regolamentare dall’altro. Dobbiamo garantire gli investitori e la trasparenza dei mercati, senza aumentare ulteriormente gli oneri burocratici e regolamentari per gli operatori”, conclude Falcone.

Comporti aveva superato lo step dei ventisette ambasciatori dei Paesi membri dell’Unione europea, i quali avevano votato per la sua presidenza lo scorso 22 luglio durante la riunione del Coreper. La votazione si era svolta a scrutinio segreto e Comporti aveva incassato il sostegno di 17 voti a 10.