Bruxelles – CORE, agenzia di relazioni corporate specializzata in advocacy e stakeholder engagement, apre CORE EUROPE, la nuova sede di Bruxelles situata a poca distanza dal Parlamento europeo, segnando la prima presenza operativa dell’azienda fuori dall’Italia. Lo rende noto un comunicato dell’agenzia, con sede a Roma.

L’apertura del nuovo ufficio, in Rue d’Arlon 82, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di CORE. Nel corso del 2026, spiega la nota, l’agenzia ha ampliato competenze, servizi e aree di attività con il lancio di due nuove business unit: CORE Video Factory, dedicata alla produzione di video podcast e contenuti video corporate, e HealthCORE, unità specializzata in advocacy e stakeholder engagement con un focus sui settori healthcare e life sciences. Il nuovo ufficio di Bruxelles sarà un hub operativo di 500 metri quadrati pensato per favorire connessioni, sviluppare progetti e creare nuovi contenuti, dagli incontri istituzionali alle tavole rotonde, fino a conferenze e produzioni video.

Secondo il comunicato, l’obiettivo è sostenere i clienti e i progetti già attivi di CORE a Bruxelles, sviluppando al contempo nuove opportunità direttamente nel mercato europeo. L’ufficio fungerà quindi da punto di partenza per iniziative pensate fin dall’origine per un pubblico e una rete internazionali, costruendo progressivamente un portafoglio di clienti internazionali.

La presenza di CORE a Bruxelles parte già con un’agenda di iniziative definita. A ottobre, il nuovo ufficio ospiterà un evento promosso dal think tank Hub Turismo Europe, dedicato alle prospettive di crescita e competitività del turismo europeo, con il coinvolgimento del Parlamento europeo. A novembre sono previsti altri due appuntamenti: The Urban Mobility Council, il think tank sviluppato da CORE per Unipol e dedicato ai temi della mobilità urbana, e la prima edizione europea del Business Ethics Summit, il forum che CORE organizza ogni anno in Vaticano e che approfondisce le implicazioni etiche dell’intelligenza artificiale nel mondo delle imprese.

Pierangelo Fabiano, amministratore delegato di CORE, spiega che “chiunque lavori nelle relazioni istituzionali sa che Bruxelles è sempre più al centro del dialogo politico ed economico. Non potevamo permetterci di non essere presenti, e abbiamo scelto di stabilire la nostra presenza in modo strutturato e sostanziale, non simbolico”.

L’apertura dell’ufficio di Bruxelles si inserisce dunque in una strategia di crescita più ampia, che unisce il consolidamento delle attività di CORE in Italia a una presenza sempre più strutturata sul mercato europeo, con l’obiettivo di ampliare le opportunità per i clienti esistenti, attrarre nuovi progetti internazionali e rafforzare il posizionamento dell’agenzia nei settori delle comunicazioni istituzionali, dell’advocacy e dell’engagement con gli stakeholder europei.