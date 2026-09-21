Bruxelles – Estate, sinonimo di ferie – anche se non sempre – e di più voli e traffico aereo. Una immagine confermata dai passati mesi estivi in cui, nell’Unione europea, sono aumentati i voli commerciali – voli effettuati per il trasporto di passeggeri, posta e merci. Secondo Eurostat, l’Agenzia di statistica dell’Unione europea, tra giugno e agosto 2026, se ne sono registrati più di 2 milioni. Nel dettaglio, ad agosto si sono rilevati 708.980 voli, un aumento del 2,3 per cento rispetto all’anno precedente e del 5,7 per cento rispetto al 2024. Luglio si è distinto come mese più affollato del trimestre, con 709. 931 voli, segnando un incremento del 2,8 per cento in confronto al 2025 e del 5,7 rispetto al 2024. A giugno sono stati contati 662.480 voli, una crescita del 2,1 per cento rispetto al 2025 e del 4,9 per cento rispetto al 2024.

Slovacchia (37 per cento), Malta (12,4) ed Estonia (8,3). Le diminuzioni più evidenti in Austria (-4,7 per cento), Cipro (-3,0) e Germania (-2,4). I dati mostrano inoltre che l’Italia si è stabilizzata al 5,7 per cento. Ad agosto 2026, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il numero di voli commerciali è aumentato in 19 Stati membri e diminuito in 8. I rialzi maggiori sono emersi in(37 per cento),(12,4) ed(8,3). Le diminuzioni più evidenti in(-4,7 per cento),(-3,0) e(-2,4).