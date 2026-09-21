Bruxelles – Estate, sinonimo di ferie – anche se non sempre – e di più voli e traffico aereo. Una immagine confermata dai passati mesi estivi in cui, nell’Unione europea, sono aumentati i voli commerciali – voli effettuati per il trasporto di passeggeri, posta e merci. Secondo Eurostat, l’Agenzia di statistica dell’Unione europea, tra giugno e agosto 2026, se ne sono registrati più di 2 milioni. Nel dettaglio, ad agosto si sono rilevati 708.980 voli, un aumento del 2,3 per cento rispetto all’anno precedente e del 5,7 per cento rispetto al 2024. Luglio si è distinto come mese più affollato del trimestre, con 709. 931 voli, segnando un incremento del 2,8 per cento in confronto al 2025 e del 5,7 rispetto al 2024. A giugno sono stati contati 662.480 voli, una crescita del 2,1 per cento rispetto al 2025 e del 4,9 per cento rispetto al 2024.
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