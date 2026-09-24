Bruxelles – La Camera di Commercio dell’Unione europea in Cina – organizzazione che, fondata nel 2000, conta 1.600 sostiene membri ed è riconosciuta dalla Commissione europea e dalle autorità cinesi come la voce ufficiale delle imprese europee in Cina – “accoglie con favore la proroga” di due mesi alla guerra commerciale tra Washington e Pechino. Ieri il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha annunciato che le due parti hanno concordato di estendere “la distensione economica tra i due Paesi, che sarebbe dovuta terminare il 10 novembre”. Ora, invece, “sarà prorogata fino al 10 gennaio”.

Secondo la Camera di Commercio europea, si tratta di una buona notizia in quanto “l’attuazione dei previsti controlli sulle esportazioni di terre rare avrebbe avuto un impatto paralizzante per l’industria“. Tuttavia, “permane una notevole incertezza sull’evoluzione della situazione oltre la scadenza del 10 gennaio” e “la Camera di Commercio Europea auspica che le due parti sfruttino questa proroga per lavorare a una soluzione definitiva alle rispettive preoccupazioni, garantendo al contempo la prevedibilità e l’affidabilità delle catene di approvvigionamento globali”, ha dichiarato Jens Eskelund, presidente della Camera di Commercio europea. Inoltre, “la proroga non affronta le difficoltà strutturali che le aziende incontrano nella richiesta di licenze di esportazione, sia individuali che generali”. In questo contesto sono tre le questioni principali delineate dalla Camera di Commercio: “La mancanza di coordinamento tra il Ministero del Commercio e l’Amministrazione Generale delle Dogane; la mancata standardizzazione dei requisiti di divulgazione delle informazioni necessarie per le domande di licenza di controllo delle esportazioni (il che comporta che alle aziende vengano talvolta richieste informazioni diverse, anche in caso di domande ripetute); e la scarsa chiarezza sui motivi per cui alcune domande non vanno a buon fine”.