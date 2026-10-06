Bruxelles – La Plenaria del Parlamento europeo ha approvato AGILE, il programma pilota proposto dalla Commissione nel marzo 2026 con una dotazione di 115 milioni di euro per sostenere lo sviluppo e l’ingresso sul mercato di tecnologie innovative per la difesa, dall’intelligenza artificiale ai sistemi senza pilota. Per il 2027 sono previsti tra i 20 e i 30 progetti. L’approvazione è giunta con 536 voti favorevoli, 101 contrari e 16 astensioni.

A commentare il voto è l’eurodeputata di Fratelli d’Italia-ECR Elena Donazzan, vicepresidente della commissione ITRE, secondo cui si tratta di “un ottimo risultato per le imprese europee e italiane della difesa, in particolare per PMI, start-up e scale-up”. Donazzan sottolinea che “l’Europa si dota finalmente di uno strumento rapido e flessibile per portare l’innovazione dal laboratorio al campo, in tempi compatibili con le reali esigenze di sicurezza”.

Come relatrice ombra per il gruppo ECR, Donazzan afferma di aver difeso “il cuore del programma: procedure semplificate, decisioni di finanziamento entro quattro mesi e impiego operativo in uno-tre anni”. Il testo, aggiunge, rafforza l’integrazione delle PMI nelle catene del valore della difesa, con accesso ai centri di prova e partenariati con i grandi gruppi, e promuove sinergie con la NATO.

“La guerra in Ucraina ha dimostrato che nella difesa la velocità dell’innovazione fa la differenza: con AGILE le nostre PMI possono essere protagoniste”, conclude l’eurodeputata.

“Con AGILE acceleriamo il percorso dall’innovazione alla messa in servizio operativa, rafforzando al contempo le nostre PMI, garantendo sostegno all’Ucraina, consolidando le misure di salvaguardia contro le dipendenze strategiche, migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurando una solida supervisione per contribuire a plasmare le future iniziative dell’UE nel campo della difesa”, ha affermato Tonino Picula (S&D, Croazia), eurodeputato relatore per la Commissione per la sicurezza e la difesa.