Bruxelles – Panama e Vietnam escono dalla lista nera dell’Unione europea dei paradisi fiscali. Il Consiglio Ecofin ha aggiornato oggi (9 ottobre) l’elenco, che comprende ora otto Paesi e territori. La revisione semestrale tiene conto dei progressi compiuti nella cooperazione fiscale internazionale e degli impegni assunti per adeguarsi agli standard europei e internazionali. Con l’aggiornamento, nell’elenco principale, l’Allegato I, rimangono Samoa americane, Anguilla, Guam, Palau, Russia, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane e Vanuatu.

L’uscita di Panama e Vietnam dalla lista nera non conclude tuttavia il percorso di adeguamento. Entrambi i Paesi vengono trasferiti nell’Allegato II, che comprende le giurisdizioni che hanno assunto impegni o avviato riforme per conformarsi agli standard fiscali internazionali, ma per le quali restano verifiche da completare.

Panama era inserito nella lista nera dal febbraio 2020. Il Paese ha riformato il regime di esenzione fiscale sui redditi di fonte estera, considerato dannoso, e ha ottenuto una nuova valutazione positiva del Global Forum dell’OCSE sullo scambio di informazioni fiscali su richiesta. Il trasferimento nell’Allegato II resta subordinato alle verifiche previste. Il Vietnam era stato invece inserito nell’elenco principale nel febbraio 2026, dopo che una valutazione del Global Forum aveva evidenziato carenze nel sistema di scambio di informazioni fiscali. A seguito delle riforme intraprese, anche Hanoi passa nell’Allegato II, in attesa di ulteriori valutazioni.

Novità anche per il Belize, che esce dall’Allegato II dopo aver ricevuto una valutazione positiva dal Global Forum dell’Ocse sui propri sistemi di scambio di informazioni fiscali, rispettando così gli impegni assunti.

Istituita nel dicembre 2017, la lista europea rientra nella strategia dell’UE per contrastare evasione ed elusione fiscale. I criteri di valutazione comprendono la trasparenza fiscale, l’equità dei sistemi tributari e l’attuazione degli standard internazionali contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento artificiale degli utili.

L’obiettivo di Bruxelles è promuovere una maggiore cooperazione fiscale internazionale, incentivando le riforme attraverso il dialogo e contrastando pratiche che favoriscono la concorrenza fiscale sleale. La prossima revisione dell’elenco è prevista per febbraio 2027.