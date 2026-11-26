Bruxelles – L’Europa ha cambiato fornitori, ma non si è liberata dalla dipendenza dai combustibili fossili. È la conclusione del nuovo studio dello European Council on Foreign Relations (ECFR), “Più puliti, insieme: perché la cooperazione energetica è essenziale per un’Europa libera dai combustibili fossili“, firmato dal senior policy fellow Szymon Kardaś. La dipendenza dell’UE dalle importazioni è pari al 96,6 per cento per petrolio e derivati e all’88 per cento per il gas naturale. Nel 2025 gli Stati membri hanno speso 335 miliardi di euro per acquistare combustibili fossili all’estero, contro i 654 miliardi del 2022.

La transizione però procede soprattutto nel settore elettrico: nel 2025 le rinnovabili hanno fornito il 47 per cento della produzione, superando per la prima volta le fonti fossili. Ma i progressi sono disomogenei. Le fossili pesano ancora per il 69 per cento della produzione elettrica in Polonia, per il 51 per cento in Italia e per il 41 per cento in Germania. Trasporti, edifici e industria pesante restano i settori più difficili da decarbonizzare, con quote fossili rispettivamente del 92,5, del 70,7 e del 61,3 per cento.

A frenare lo sviluppo sono le reti e gli investimenti. Progetti rinnovabili per 1.700 GW attendono la connessione e, dei 300 miliardi previsti da REPowerEU, gli Stati membri ne hanno impegnati soltanto 54,3. Kardaś invita Francia, Germania, Italia, Polonia, Paesi Bassi e Spagna a usare i forum regionali per coordinare gli investimenti e ridurre la domanda di fossili. “L’Europa ha cambiato i Paesi da cui acquista energia, ma resta fortemente esposta ai costi e ai rischi della dipendenza dai combustibili fossili”, avverte.