Il timore di una Politica agricola piegata al Green Deal: Eunews ospita il confronto sul futuro agroalimentare

Bruxelles – Politica agricola europea allineata con gli obiettivi ‘verdi’ del Green Deal. Da quando il Patto verde dell’UE è stato varato dalla Commissione nel 2019, l’allineamento con la politica agricola dell’UE è stato uno dei nodi principali nei negoziati a Bruxelles per la riforma della PAC post 2020, su cui un accordo si è trovato solo a giugno 2021 e che entrerà formalmente in vigore dal primo gennaio 2023 fino al 2027.

Con l’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina, nei giorni scorsi si sono moltiplicate le richieste da parte del mondo politico e di gruppi di pressione per dare priorità agli aspetti della sicurezza alimentare, dati i timori di una interruzione dell’approvvigionamento causate dal conflitto. Mosca e Kiev sono tra i principali fornitori agricoli al mondo, costituiscono circa il 30 per cento del commercio mondiale di grano, il 32 per cento di orzo, il 17 per cento di mais e oltre il 50 per cento di oli commestibili.

Anche se l’impatto della guerra Russia-Ucraina sui mercati agroalimentari mondiali ed europei è ancora in fase di valutazione da parte degli esperti, ci si aspetta che sia considerevole. Al vertice di giovedì e venerdì i capi di Stato e governo riuniti a Versailles si sono impegnati a migliorare la sicurezza alimentare europea “riducendo la nostra dipendenza dai prodotti agricoli importati e dagli input”, mentre alcuni di loro, vedi l’Ungheria, hanno già adottato misure per limitare le esportazioni di grano. A risentire della crisi in corso, non solo il commercio di materie prime agricole ma anche i costi di filiera, che preoccupano l’UE: in particolare i fertilizzanti e il carburante, che servono per la produzione di cibo, stanno diventando più costosi.

A Bruxelles sta prendendo piede un dibattito sempre più ampio sul fatto che gli obiettivi delle principali politiche alimentari della Commissione per una filiera più sostenibile, in particolare le strategie Farm to Fork e Biodiversità, possano ostacolare la produttività agricola e, quindi, la sicurezza alimentare dell’Europa in un momento di crisi dell’approvvigionamento. A sollevare il punto anche il premier Mario Draghi che in risposta a una interrogazione di Forza Italia durante il question time alla Camera la scorsa settimana si è chiesto se non sia il caso di ripensare anche alcuni principi della PAC, che rappresentano un ostacolo all’aumento della produzione.

La politica agricola europea “non consente di aumentare facilmente la superficie coltivabile e dovrà essere riconsiderata. Viviamo un periodo di emergenza e il contesto regolatorio che ci ha finora accompagnato va rivisto”, ha detto Draghi. La Commissione Europea, su mandato della presidenza di turno della Francia, sta esaminando tutte le “misure volte a garantire e rafforzare la capacità produttiva dell’Europa nel 2022”, ci assicura una fonte. Ma non ha intenzione di ridimensionare il ruolo delle strategie per la sostenibilità dell’agroalimentare.

Tra le misure al vaglio, la Commissione sta prendendo in considerazione anche la sospensione temporanea delle cosiddette aree di interesse ecologico, la cosiddetta EFA (ecological focus area), il principio presente nella cornice dell’attuale PAC che vincola gli agricoltori con superficie coltivabile superiore a 15 ettari a garantire che almeno il 5 per cento del loro terreno sia salvaguardato per migliorare il rispetto della biodiversità nelle aziende agricole. Una proposta in tal senso è stata avanzata dalla commissione agricoltura (AGRI) del Parlamento europeo (AGRI) che domani avrà uno scambio con la Commissione europea su questo.

“Si tratta di circa nove milioni di ettari”, spiega a Eunews l’eurodeputato Paolo De Castro, che potrebbero essere sfruttati per aumentare la produzione agricola europea. “Serve valutare tutto ciò che in questo momento può aumentare la produzione europea”, aggiunge. Un pacchetto straordinario di misure “per aiutarci ad affrontare la carenza di materie prime, in particolare mais, olio di semi e anche affrontare il problema dei fertilizzanti”, che risentono dei prezzi elevati del gas e anche del fatto che la Russia detiene quasi il monopolio di nitrati e potassio che vengono usati per produrli.

L’Europarlamento è compatto nel far leva su un doppio obiettivo per affrontare una eventuale crisi di approvvigionamento: da una parte “l’aumento della produzione in Europa, dall’altro, come per il gas, una strategia di diversificazione dei fornitori”, ad esempio guardando agli Stati Uniti e all’America Latina. Vanno ripensate “tutte le iniziative che contribuiscono a limitare la produzione in UE andrebbero sospese in un momento così complicato”. La Commissione europea conferma di star valutando la questione e ora “ha ora chiesto agli Stati membri di condividere informazioni su come utilizzarle”, ci spiega una fonte Ue.

La PAC è una delle principali politiche europee, vale il 31 per cento dell’intero bilancio UE a lungo termine (quasi 337 miliardi di euro) fino al 2027. Tra le principali novità della riforma PAC c’è proprio il tentativo di un maggiore contributo della politica agricola europea per gli obiettivi di sostenibilità. Gli Stati membri hanno dovuto presentare i piani strategici, con cui hanno dettagliato come intendono perseguire i 9 obiettivi della PAC concordati a livello europeo, tra cui quelli ambientali. E’ stato inoltre inserito un collegamento diretto tra i finanziamenti della PAC e le pratiche verdi: il 25 per cento dei pagamenti diretti (il primo pilastro) andranno in eco regimi; mentre dal secondo pilastro, lo sviluppo rurale, il 35 per cento dei fondi sarà destinato spesa per ambiente e clima.

A Roma il dibattito sul futuro dell’agroalimentare europeo

Una PAC che spinge l’acceleratore sulla transizione ‘green’ ma che, alla luce della crisi in Ucraina che si abbatte anche sul comparto agricolo, fa aumentare anche i timori che la dimensione ambientale possa far perdere di vista il primo obiettivo della politica agricola europea, quello di sostegno economico agli oltre 7 milioni di agricoltori attivi in UE. Alla domanda su quali potrebbero essere le ripercussioni della crisi scatenata dalla guerra in Ucraina sul processo di trasformazione dell’agricoltura nell’UE cercherà di rispondere l’evento organizzato dalla redazione di Eunews dal titolo “Nuova PAC, quale futuro per l’agroalimentare europeo?”, in programma lunedì 28 marzo in formato ibrido, a Roma in presenza e anche online. Ministro e sottosegretario, deputati italiani ed europei, rappresentanti delle associazioni di categoria a confronto per un dibattito sul futuro dell’agroalimentare.

L’evento si aprirà con una intervista al ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e attraverso tre panel si ripercorreranno i principali cambiamenti che comporterà la riforma dalla politica agricola europea a partire dal prossimo anno. Il primo panel sarà un’occasione di confronto istituzionale sulle novità introdotte dal 2023. Tra gli altri punti in oggetto, la possibilità di incentivi all’imprenditoria giovanile, le opportunità per il settore agricolo e le altre criticità. Attraverso il secondo panel si affronterà il tema della protezione dal rischio per gli agricoltori e gli allevatori, ripercorrendo tutte le novità che saranno introdotte a partire dall’avvio del prossimo esercizio finanziario come le opportunità per accedere a polizze assicurative che proteggano il comparto e riducano disomogeneità a livello nazionale. Nell’ultimo panel il focus sarà su come l’UE punta a rivoluzionare il settore della zootecnia per renderlo più sostenibile e ridurne l’impatto sulla natura e su come coniugare la spinta verso la sostenibilità ambientale con l’esigenza di preservare l’economia italiana e europea.