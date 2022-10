Comitato europeo regioni: "Attuare le proposte della Conferenza sul Futuro dell'Europa"

Bruxelles – Sindaci e presidenti di Regione intendono continuare a lavorare con i cittadini per i cittadini, dando seguito alla Conferenza sul futuro dell’Europa. “È essenziale impegnarsi pienamente con i governi locali per attuare le proposte“, scrivono nel rapporto annuale sullo stato delle regioni e delle città redatto dal Comitato europeo delle regioni (Cor). In tal senso lo stesso Comitato delle regioni assicura che “faciliterà questo processo e proporrà misure concrete per rafforzare la dimensione territoriale e di coesione di tutte le politiche europee”. In vista delle potenziali prospettive di modifica dei trattati, il Comitato delle regioni continuerà a “rafforzare il suo ruolo consultivo nel processo decisionale dell’Ue”.