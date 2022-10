Ue approva pacchetto di aiuti da 20 milioni per Poste Italiane

Bruxelles – ‘Sì’ della Commissione europea al pacchetto di aiuti da 20 milioni di euro a Poste Italiane per compensare la creazione di 80 spazi di co-working in città di piccole e medie dimensioni in Italia. Per l’Antitrust comunitario la misura è compatibile con le regole Ue. Secondo il provvedimento approvato oggi, che durerà fino al 31 dicembre 2026, il sostegno assumerà la forma di una sovvenzione diretta e coprirà i costi di sviluppo nelle aree in cui gli investimenti privati ​​non sarebbero realizzati in assenza del sostegno pubblico.

Il via libera di oggi fa seguito ad un altro provvedimento a sostegno di Poste Italiane nella realizzazione delle infrastrutture di ricarica, che la Commissione ha approvato il 5 ottobre. Entrambe le misure fanno parte di un progetto più ampio (“Progetto Polis”) che consentirà a Poste Italiane di fornire una varietà di servizi alla popolazione dei piccoli comuni e delle aree remote in Italia.