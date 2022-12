Croazia, come avverrà il passaggio kuna-euro

Roma – Inizia il conto alla rovescia per l’allargamento della zona euro. Dall’1 gennaio la Croazia diventerà il 20esimo Stato membro dell’Ue ad adottare la moneta unica dell’Ue. Dopo aver completato tutti i passaggi previsti e fissato il tasso di cambio (7,53450 kune per euro) sono state definite tutte le condizioni ‘operative’. Eunews offre, in pillole, la panoramica su come avverrà il passaggio kuna-euro.

DOPPIA CIRCOLAZIONE: sia l’euro che la kuna (banconote e monete) saranno consentiti come mezzo di pagamento per un periodo di due settimane dopo l’introduzione dell’euro, e dunque fino al 15 gennaio.

DOPPIO REGIME DI PREZZI: in ogni esercizio commerciale (negozi, bar, ristoranti, supermercati, centri sportivi…) i prezzi di beni e servizi saranno indicati sia in euro che in kune fino al 31 dicembre 2023. Il tasso di cambio deve essere indicato in modo chiaro e visibile durante la visualizzazione dei prezzi.

PREZZI BLOCCATI: al fine di proteggere i consumatori, qualsiasi aumento di prezzo legato al passaggio kuna-euro è vietato. Se un’azienda viola questa regola, i consumatori possono segnalare qualsiasi aumento di prezzo ingiustificato alle autorità che possono imporre multe a quell’azienda.

SOSTITUZIONE DELLE KUNE: le banconote e le monete in kune possono essere cambiate gratuitamente fino al 31 dicembre 2023 fino a un massimo di 100 banconote in kune e 100 monete in kune per transazione. Per il cambio di un numero maggiore di banconote o monete, le banche commerciali possono addebitare una commissione. Si possono consegnare monete e banconote in kune presso uffici postali e banche commerciali. A partire da gennaio 2024 la banca centrale nazionale della Croazia assumerà i servizi di cambio delle banconote in kune senza limiti di tempo e cambierà le monete fino al 31 dicembre 2025. Questo servizio è gratuito.

SOSTITUZIONE DELLE KUNE FUORI DALLA CROAZIA: Altre banche centrali nazionali dell’area dell’euro cambieranno le banconote in kune, gratuitamente, al tasso di cambio di conversione fisso dall’1 gennaio al 28 febbraio 2023. L’importo che può essere cambiato è limitato a ottomila kune per una determinata parte/transazione in qualsiasi giorno.