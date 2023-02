Cozzolino e Tarabella, per la Commissione Juri nessun elemento che potesse impedire la revoca dell'immunità

Bruxelles – La Commissione giuridica (Juri) del Parlamento europeo lascia campo libero alla magistratura belga su Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, gli eurodeputati socialdemocratici coinvolti nello scandalo di presunta corruzione tra i banchi dell’aula di Bruxelles. Nelle due proposte di decisione approvate all’unanimità questa mattina dalla Commissione, che saranno votate dal Parlamento in sessione plenaria giovedì 2 febbraio, si legge che “non è stato possibile stabilire che ci fosse alcun fumus persecutionis, cioè alcun elemento di fatto che possa indicare che l’inchiesta giudiziaria sia stata condotta con l’intenzione di danneggiare l’attività politica del deputato in qualità di membro del Parlamento europeo”. Per questa ragione, e per il fatto che gli stessi Cozzolino e Tarabella hanno dichiarato “di non avere obiezioni sulla revoca dell’immunità”, la Commissione Juri ha deciso di avallare la richiesta del giudice istruttore Michel Claise.

Nei testi redatti dalla capogruppo della Sinistra europea, Manon Aubry, nessun riferimento esplicito alla facoltà del Parlamento europeo di opporsi a eventuali misure cautelari nei confronti dei due eurodeputati. Facoltà prevista dal regolamento dell’eurocamera che norma l’istituto dell’immunità. Tra due giorni quindi, a meno di clamorose marce indietro del Parlamento Ue, Andrea Cozzolino sarà sottoposto alle leggi nazionali del Belgio. O a quelle italiane, se decidesse di non collaborare (smentendo tutte le sue dichiarazioni a riguardo fino ad ora) con la giustizia belga e di non presentarsi davanti agli inquirenti.

Sul collega belga, la Commissione Juri ha sottolineato inoltre che “Marc Tarabella, nel corso degli ultimi due anni, è sospettato di aver appoggiato alcune posizioni in favore di Stati terzi al Parlamento europeo in cambio di ricompense in denaro” e che secondo una testimonianza “sarebbe stato pagato più volte per una somma totale stimata dai 120 mila ai 140 mila euro”. Corruzione pubblica, partecipazione a un’organizzazione criminale e riciclaggio di denaro: queste le infrazioni penali che potrebbe avrebbe commesso Tarabella secondo il codice penale belga. Tarabella che da giovedì, così come Cozzolino, sarà con ogni probabilità nelle mani della giustizia nazionale.