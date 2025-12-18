Bruxelles – Il Consiglio dell’UE ha individuato e imposto sanzioni ad altre 41 navi parte della ‘flotta ombra’ russa, che permettono a Mosca di eludere le sanzioni UE sui combustibili fossili. Da quando Bruxelles si è messa a dare la caccia alle petroliere che contribuiscono alle entrate energetiche della Russia, sulla lista nera ne sono finite quasi 600.

Le 41 designate oggi saranno dunque soggette al divieto di accesso ai porti e di fornitura di un’ampia gamma di servizi relativi al trasporto marittimo. Oltre alle petroliere non UE che eludono il meccanismo di limitazione del prezzo del petrolio russo, le sanzioni riguardano anche imbarcazioni responsabili del trasporto di attrezzature militari per la Russia o coinvolte nel trasporto di grano e beni culturali rubati dall’Ucraina.

La decisione odierna, che porta il totale delle navi designate a 597, segue di pochi giorni quella di inserire nell’elenco nove ‘facilitatori’ della flotta. L’UE ha deciso di disaccoppiare le misure restrittive contro nuove imbarcazioni dall’adozione dei pacchetti di sanzioni contro la Russia, per poter procedere più rapidamente.