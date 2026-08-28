Bruxelles – Il presidente del Consiglio europeo António Costa proseguirà il suo giro di visite negli Stati membri dell’Unione europea, incontrando i capi di Stato e di governo per discutere l’agenda comunitaria, con particolare attenzione al prossimo bilancio pluriennale, nell’ambito del cosiddetto “Tour des Capitales”. Lo rende noto un comunicato del Consiglio dell’Unione europea.

Dopo la prima settimana, che lo ha portato a Bratislava, Tallinn, Vilnius, Riga e Praga, la seconda settimana prevede tappe a Lussemburgo, Zagabria, Budapest, Bucarest, Sofia, Atene, Nicosia e Lubiana, tra il 2 e il 4 settembre.

Questa seconda settimana di tour si concluderà sabato 5 settembre a Cernobbio, dove Costa terrà un discorso dal titolo “Europe in the World” nell’ambito della 52esima edizione del Forum Ambrosetti, l’appuntamento annuale che dal 1975 riunisce leader politici, accademici, istituzionali e del mondo economico.