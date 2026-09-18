Bruxelles – Il Marocco e le Nazioni Unite hanno co-presieduto a New York una Conferenza mondiale dedicata alla lotta contro i discorsi d’odio attraverso la promozione del dialogo interreligioso e interculturale e della tolleranza, organizzata a margine dell’81ª sessione dell’Assemblea generale dell’ONU.
Il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, ha co-presieduto l’incontro insieme al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Presidente dell’Assemblea generale. La Conferenza è stata organizzata congiuntamente dal Marocco, dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e la responsabilità di proteggere e dall’Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite.
I lavori hanno sottolineato l’importanza di rafforzare il dialogo tra culture e religioni, il rispetto reciproco e la convivenza pacifica come strumenti essenziali per contrastare l’intolleranza
, la discriminazione e la diffusione dei discorsi d’odio. “L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Marocco a favore della promozione della moderazione, del dialogo interreligioso e interculturale e della cultura della pace, valori che il Regno sostiene anche nell’ambito delle principali organizzazioni internazionali”, spiega una nota
.
La Conferenza di New York ha inoltre rappresentato un’occasione per ribadire la necessità di una mobilitazione internazionale più ampia contro l’intolleranza e per favorire società più inclusive, fondate sul rispetto della diversità e sulla comprensione reciproca.