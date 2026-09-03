Bruxelles – In vent’anni la quota di giovani che hanno completato un percorso di istruzione terziaria è aumentata di oltre 17,6 punti percentuali nell’UE. Secondo le stime di Eurostat, nel 2005 solo il 27,2 per cento dei cittadini europei tra i 25 e i 34 anni aveva completato un percorso di istruzione terziaria, cioè lauree o corsi che avvengono dopo la scuola superiore. Nel 2025 la quota è salita al 44,8 per cento, sfiorando la metà della popolazione europea. Un risultato in linea con l’obiettivo fissato dal quadro strategico europeo sull’istruzione, che puntava a portare ad almeno il 45 per cento la quota di giovani con un titolo di istruzione terziaria entro il 2030.

La nota positiva è che tutti i Paesi europei hanno aumentato la quota di giovani con un’istruzione terziaria, anche se con differenze significative. A registrare i progressi maggiori sono stati Malta, con un aumento di 29,9 punti percentuali, il Lussemburgo (+28,0 punti) e l’Irlanda (+25,9). Gli incrementi più contenuti si registrano invece in Finlandia (+0,7 punti), che già nel 2005 partiva da livelli elevati e nel 2025 raggiunge il 37,5 per cento, in Romania (+9,5 punti), che arriva al 23,0 per cento, e in Estonia (+11,2 punti), che raggiunge il 44,3 per cento.

L’Italia resta invece la penultima in Europa per percentuale di giovani con un’istruzione terziaria, ben al di sotto della media UE. Tra il 2005 e il 2025 la quota è aumentata di 14,9 punti percentuali, arrivando però appena al 31,1 per cento della popolazione tra i 25 e i 34 anni. A superare il dato italiano, seppur di poco, è l’Ungheria, con una quota superiore di 1,5 punti percentuali. A guidare la classifica sono invece l’Irlanda, dove il 66,8 per cento dei giovani ha completato un percorso di istruzione terziaria, il Lussemburgo (65,0 per cento) e la Lituania (60,8 per cento).