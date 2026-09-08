Bruxelles – Transizione sostenibile, la Commissione dopo aver perso in Tribunale non intende difendere la norma ‘salva-ricchi’ che escludeva i jet privati dagli sforzi di riduzione delle emissioni di CO2. E’ la commissaria per i Servizi finanziari, Maria Luis Albuquerque a escludere un ricorso contro la sentenza dei giudici di Lussemburgo: “Alla luce delle solide motivazioni del Tribunale nella sua sentenza, la Commissione ritiene che un ricorso non avrebbe quasi certamente esito positivo“. La risposta che Albuquerque offre nell’interrogazione parlamentare sull’argomento è un’ammissione di colpa e la conferma che l’esecutivo comunitario ha agito in modo frettoloso e farraginoso.

Nell’ambito di attuazione del Green Deal europeo per una trasformazione sostenibile dell’economia la prima Commissione von der Leyen ha escluso i jet privati dalle regole di sostenibilità, escludendo industria del settore e mezzi dagli sforzi di riduzione dell’impatto ambientale. Secondo il Tribunale dell’UE, però, non è stato motivato il perché. E’ stata annullata la parte di regolamento in questione e stabilito il principio per cui non si può escludere a priori il settore dei jet privati dalle regole UE di sostenibilità.

La Commissione prende atto e rinuncerà al diritto di fare ricorso. Dalle parole di Albuquerque una scelta più dettata dalla consapevolezza di essere sconfitti che per il principio dietro le scelte della precedente Commissione von der Leyen, tanto è vero che si è al lavoro per riscrivere la legislazione in modo da mettere tutti d’accordo, ricchi e giudici di Lussemburgo. La Commissione, precisa Albuquerque, “si impegnerà a reintrodurre una nuova sezione” sui jet privati nell’ambito della revisione in corso del regolamento delegato “in modo conforme alla sentenza del Tribunale e garantendo che i criteri rimangano solidi e coerenti con gli obiettivi del regolamento sulla Tassonomia”. Insomma: si vuole stabilire meglio quando i jet privati potranno essere esclusi dagli obblighi di sostenibilità.