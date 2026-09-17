Bruxelles – Il caro-energia torna ad agitare la politica, con i ministri dell’Economia e delle finanze della zona euro che faranno del tema un elemento praticamente centrale della riunione informale dell’Eurogruppo in programma a Dublino. Come di consueto si discuterà dell’andamento generale dell’economia e degli ultimi sviluppi, ed è in questa cornice che si inserisce la questione dei prezzi dell’energia. Sia chiaro, “l’economia europea continua a reggere bene” alle tensioni internazionali, chiariscono fonti UE, che però ammettono: “È chiaro che il quadro presenta elementi di fragilità, derivanti in particolare dal mercato dell’energia ma anche dalla volatilità osservata sui mercati obbligazionari”.

Ora, il mercato dei titoli di debito pubblico preoccupa fino a un certo punto. “Sarebbe alquanto imprudente affermare di non essere preoccupati per i mercati obbligazionari”, spiegano le stesse fonti europee. “È sempre opportuno prestare attenzione a tali mercati”. Nel caso specifico, però, “le dinamiche a cui assistiamo non dipendono affatto dall’economia europea, sono legate soprattutto a ciò che accade negli Stati Uniti e, in una certa misura, in Giappone”. Tradotto: “In questo momento l’Europa ha assunto un ruolo marginale”.

Si guarda perciò con maggiore attenzione e rinnovata preoccupazione all’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia, perché “le tensioni geopolitiche restano significative e continuano a pesare sulle prospettive a breve termine, mentre i prezzi dell’energia sono tornati a salire”. È quest’ultimo aspetto che inizia a creare inquietudini attorno al tavolo dell’Eurogruppo. Il tema si pone eccome, “c’è la questione dei prezzi dell’energia”, ammettono funzionari europei. La situazione nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz “è nuovamente peggiorata”, e per questo “immaginiamo che il dibattito si concentrerà ora sull’eventuale necessità di rivedere le nostre valutazioni sull’economia”.

Il messaggio che uscirà da Dublino sarà dunque di “prudenza”, con l’invito per tutti i membri dell’eurozona a varare un mix di politiche “improntato” in tal senso. Per navigare le acque incerte in cui si trova l’Europa “occorre essere sensibili all’andamento dell’attività economica, ma anche consapevoli dei rischi per le finanze pubbliche e per l’inflazione”.