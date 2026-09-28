Bruxelles – Il Marocco consolida il proprio ruolo di hub industriale strategico nel Mediterraneo e si posiziona tra i Paesi più promettenti per lo sviluppo delle tecnologie pulite. È quanto emerge da un rapporto della Commissione europea sulle catene del valore delle clean technologies nella regione MENA. Secondo l’analisi europea, il Regno dispone di una combinazione particolarmente favorevole di capacità industriali, infrastrutture moderne, vicinanza geografica all’Europa e crescente integrazione nelle catene globali del valore. Un vantaggio competitivo che rafforza il suo potenziale come piattaforma produttiva al servizio della transizione energetica europea e mediterranea.

Come riporta la testata le360, il Marocco può già contare su un ecosistema industriale consolidato nei settori automobilistico, aeronautico ed elettrico, oltre che su competenze nella produzione di trasformatori, cavi, apparecchiature elettriche e sistemi solari. A questo si aggiunge il rapido sviluppo della filiera delle batterie e della mobilità elettrica. Le vaste riserve di fosfati rappresentano un ulteriore vantaggio strategico, in particolare per la produzione di materiali destinati alle batterie litio-ferro-fosfato (LFP), mentre gli investimenti nell’idrogeno e nell’ammoniaca verdi aprono nuove prospettive per l’integrazione energetica tra Marocco ed Europa.

Un ruolo determinante è svolto anche dalle infrastrutture logistiche, con Tanger Med che collega la piattaforma industriale marocchina ai principali mercati internazionali e rafforza l’attrattività del Paese per gli investimenti esteri. Il quadro delineato dalla Commissione europea conferma così la crescente centralità del Marocco nella nuova geografia industriale del Mediterraneo: non soltanto partner energetico dell’Europa, ma piattaforma produttiva competitiva e strategica per le tecnologie chiamate a guidare la transizione verde.