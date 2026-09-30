Bruxelles – Lo Scudo europeo per la democrazia adottato lo scorso novembre? “Da allora abbiamo compiuto ottimi progressi”, ma non basta. “Nelle prossime settimane presenteremo ulteriori iniziative, tra cui un esame del ruolo dell’intelligenza artificiale (IA) nei processi elettorali, ma anche una raccomandazione su una questione che so essere di diretto interesse per molti di voi: la sicurezza in politica“. L’ha dichiarato oggi (30 settembre) il commissario europeo per la Democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori, Michael McGrath, al Parlamento europeo durante il secondo Forum sulla democrazia parlamentare dell’Unione europea. All’evento hanno preso parte membri dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, nonché organizzazioni della società civile ed esperti, accomunati dal desiderio di “rafforzare la resilienza democratica e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche”.

In merito alla sicurezza in politica, il commissario ha ribadito: “Sappiamo che per le donne, per le persone appartenenti a minoranze e per chi è impegnato nella politica locale – figure che per loro stessa natura, desiderano e devono mantenere un contatto diretto con i cittadini, aspetto che costituisce l’essenza della democrazia, ma che può anche comportare vulnerabilità ed esposizione a chi intende arrecare danno – è fondamentale affrontare questo tema, e siamo desiderosi di farlo“.

Nonostante la Commissione europea si stia occupando già di “alcune aree chiave”, come “l’ecosistema informativo” – affinché i cittadini possano “orientarsi nell’attuale e complesso panorama informativo online” – e della promozione di “elezioni libere ed equee” in tutta l’Unione, è necessaria un’azione ulteriore. “Attendiamo quindi con interesse di portare avanti anche questa iniziative”, ha concluso.