Bruxelles – Il supporto dell’Unione europea all’Ucraina non vacilla. La Commissione europea oggi (1 ottobre) ha “individuato le modalità per coprire le esigenze di bilancio e di difesa dell’Ucraina per il 2026”, riconfermando “i passaggi necessari per garantirne l’erogazione tempestiva”, un annuncio che è arrivato in una nota congiunta con l’Ucraina. Adesso è ufficiale: nel 2027, si procederà rapidamente allo stanziamento di 45 miliardi di euro nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina – noto col nome di Ukraine Support Loan, è il pacchetto da 90 miliardi di euro approvato dall’Unione europea per aiutare Kiev durante il biennio 2026-2027 – alle condizioni stabilite.

Le due parti hanno promesso inoltre di avviare i lavori “per individuare ulteriori necessità di bilancio e di difesa”, convenendo che anche altri partner dovrebbero “onorare i propri impegni finanziari e intensificare i propri sforzi” nel sostenere il Paese aggredito da Mosca. Tra le promesse, figura infine anche l’impegno a “incontrarci mensilmente per coordinare i nostri sforzi congiunti”. L’iniziativa odierna arriva dopo che il 29 settembre si è riunita informalmente a Bruxelles la “piattaforma dei donatori ucraini”, dove il ministro delle Finanze ucraino, Serhiy Marchenko, ha illustrato le sfide finanziarie del suo Paese.

Dopo l’incontro bilaterale, avvenuto il 22 settembre a margine dell’Assemblea delle Nazioni Unite, tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, l’inquilina di Palazzo Berlaymont ha accolto con favore la notizia. “In seguito al nostro incontro produttivo a New York, i nostri team hanno fatto buoni progressi oggi”, ha affermato. Zelensky le ha fatto ecco sottolineando che “il nostro dialogo con la Commissione europea ha prodotto buoni risultati”. Dopo aver “concordato il formato, la tempistica e i passaggi necessari per garantire una copertura completa”, d’ora in poi, “coordineremo questo lavoro e allineeremo le nostre azioni ogni mese, assicurando un coordinamento continuo”, ha concluso.