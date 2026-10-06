Bruxelles – L’Aula del Parlamento europeo ha revocato l’immunità a Matteo Ricci, eurodeputato del PD. L’esponente del Partito democratico, attuale vicepresidente della commissione Trasporti dell’europarlamento, è al centro di indagini della magistratura nota come inchiesta ‘affidopoli’, su presunti affidamenti irregolari del Comune di Pesaro nel periodo in cui era sindaco della città (maggio 2014-giugno 2024). Il voto d’Aula segue il procedimento di revoca avviato lo scorso giugno.

Ricci accoglie la decisione con soddisfazione, per la volontà di dimostrare la propria estraneità ai fatti. “Da oggi così la Procura di Pesaro potrà proseguire il proprio lavoro. Il mio atteggiamento dal primo istante è stato di massima collaborazione con gli inquirenti”, il commento dell’eurodeputato. “Come avevo chiesto, oggi è arrivata l’approvazione del Parlamento europeo sulla revoca dell’immunità per consentire la lettura delle chat col il mio ex collaboratore” Massimiliano Santini.