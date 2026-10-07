Bruxelles – Si è spenta a ottant’anni la giornalista, saggista ed ex-eurodeputata, Barbara Spinelli. A dare l’annuncio oggi (7 ottobre) è stata la famiglia, mentre ‘Il Fatto Quotidiano’, di cui la Spinelli era collaboratrice dal 2016, ha riportato la notizia.

Figlia di uno dei padri del federalismo europeo, nonché autore del Manifesto di Ventotene, Altiero Spinelli, e dell’esponente dell’antifascismo tedesco, Ursula Hirschmann, Spinelli è diventata giornalista professionista a 28 anni, iniziando la sua carriera con il quotidiano ‘Il Globo’, e nel 1976 contribuì a fondare ‘La Repubblica‘, insieme a Eugenio Scalfari e altre firme.

Nel 2014, Spinelli fu eletta al Parlamento europeo con la lista ‘L’Altra Europa con Tsipras’, dove rimase fino al 2019. Il partito rappresentava un’alternativa europeista radicale ispirata ai valori del leader greco, Alexis Tsipras, all’epoca candidato alla presidenza della Commissione europea. Nell’Eurocamera è stata la vicepresidente della commissione Affari costituzionali e membro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, continuando il suo mandato come indipendente dal 2015 al 2019.

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha espresso il suo cordoglio sui suoi canali social ricordando che “sulle orme del padre Altiero Spinelli”, l’ex-eurodeputata “ha dedicato il suo percorso alla riflessione sul futuro del progetto europeo”. Analogamente, la delegazione del Partito Democratico all’Eurocamera si è stretta “con affetto alla sua famiglia e a tutte le persone che le hanno voluto bene”, sottolineando come l’ex collega sia stata “una voce autorevole e originale della cultura e del giornalismo italiano ed europeo”. L’ha fatto portando “avanti per tutta la vita un impegno intellettuale e civile profondo, con uno sguardo sempre attento ai grandi temi della democrazia, dell’Europa, della pace e dei diritti”, hanno ribadito gli eurodeputati della delegazione.

Un esempio dell’impegno civile di Spinelli è presente nel saggio ‘Ricordati che eri straniero‘, in cui la giornalista denuncia le barriere dell’Unione europea all’immigrazione e l’assenza di solidarietà umanitaria. Inoltre, nel 2013 è stata promotrice di importanti mobilitazioni civili a difesa della legalità istituzionale e della Costituzione. La sua scomparsa, “lascia un vuoto nel mondo della cultura, dell’informazione e della politica europea”, ha ribadito da Bruxelles la delegazione di eurodeputati PD.