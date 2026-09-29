Bruxelles – Da oggi il nome di David Sassoli “oltre a scuole, spazi pubblici, sedi culturali e istituzionali, è legato anche a una sede di questo Parlamento” europeo, “l’istituzione nella quale aveva scelto di impegnarsi oltre 17 anni fa, il luogo che orgogliosamente rivendicava come sede irrinunciabile della democrazia e della rappresentanza diretta dei cittadini europei”. Sono le parole pronunciate a Bruxelles da Alessandra Vittorini, architetta e moglie di David Sassoli, dopo che oggi (29 settembre) uno degli edifici del Parlamento europeo è stato ufficialmente rinominato in onore dell’ex Presidente dell’Eurocamera.

Durante la cerimonia ufficiale che si è tenuta all’Esplanade – l’area dinanzi all’Eurocamera – , l’ambasciatore dell’Italia presso l’Unione europea, Vincenzo Celeste, ha letto un messaggio del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Il presidente ha voluto ricordare in particolare la sua “guida del Parlamento europeo in epoca di sfide assai complesse nella storia recente dell’Unione, quale quella dell’emergenza pandemica“. Come durante la pandemia di COVID-19, quando Sassoli ha fortemente voluto e cercato il modo per lasciare aperto e operativo il Parlamento utilizzando le nuove tecnologie e le riunioni, anche plenarie, online. Perché “la democrazia non può farsi abbattere dal virus, perché siamo l’unica Istituzione europea votata dai cittadini e vogliamo rappresentarli e difenderli”, sosteneva.

Analogamente, nel suo discorso d’apertura, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha sottolineato che allora, mentre “il mondo si chiudeva e molti si ritrovavano ancora più soli”, Sassoli “ha aperto le porte del Parlamento europeo a Bruxelles a donne che non avevano un luogo sicuro in cui rifugiarsi”, perché “per David i principi non dovevano rimanere parole, dovevano tradursi in azioni concrete “. La vicenda menzionata da Metsola risale appunto al 2020, quando Sassoli si era accordato con la Regione di Bruxelles Capitale e mise a disposizione gli edifici dell’Eurocamera per accogliere le persone più fragili ed i senzatetto, nonchè distribuire inoltre circa mille pasti al giorno ai più bisognosi e agli operatori sanitari che li aiutavano.

Un altro momento della storia di Sassoli sui cui Metsola si è soffermata è quando “nel 2021, ben prima dell’invasione russa dell’Ucraina, Mosca gli vietò l’ingresso in Russia” poco prima dell’invasione dell’Ucraina. L’ex giornalista era stato inserito in una sorta di “blacklist“, in risposta alle sanzioni mirate adottate dall’Unione europea contro cittadini russi a marzo del 2021. Quel divieto rappresentava “un motivo d’orgoglio”, ha chiarito Metsola.

Oggi, “gli edifici del Parlamento portano i nomi di uomini e donne che hanno fatto progredire l’Europa: Simone Veil, Altiero Spinelli, Willy Brandt e altri ancora“, ha spiegato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ed “è esattamente qui che David Sassoli trova il suo posto”. L’edificio in onore di Sassoli è il terzo ad un italiano, dopo quello in memoria di Altiero Spinelli a Bruxelles e uno ad Alcide de Gasperi nella sede a Lussemburgo. Tra i tanti meriti, la presidente dell’esecutivo UE ha voluto ribadire soprattutto il suo ruolo nel Next Generation EU – il fondo di ripresa economica creato dall’Unione europea per riparare i danni causati dalla pandemia di COVID-19. Von der Leyen ha raccontato che nei primi mesi della pandemia, “annotai alcune cifre su un fazzoletto di carta: l’idea centrale del piano di ripresa a cui stavamo lavorando” e a cui “David aderì immediatamente”. Nonostante “tutte le difficoltà di quel periodo il Parlamento accelerò l’iter di NextGenerationEU, dando il via libera in soli 57 giorni. Il momento richiedeva un’azione concreta. E David rispose a quell’appello“, ha evidenziato.

Il ministro degli Affari esteri italiano, Antonio Tajani, ha ricordato di essersi trovato “a collaborare” con Sassoli, al di là delle differenti appartenenze politiche, “sempre con lo stesso obiettivo: difendere le istituzioni e difendere l’Europa, perché credevamo nell’Europa dei valori e oggi questo monito non deve essere sottovalutato”. Mentre la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha evidenziato la sua volontà di “ridurre le distanze tra le istituzioni e le persone”, caricandosi “l’Europa letteralmente sulle spalle, andando a Fossoli con la presidente von der Leyen e sulle isole greche nel pieno della crisi migratoria, costruendo ponti e aprendo le porte del Parlamento europeo durante la pandemia”.

Una delle eredità più importanti di Sassoli, però, forse l’ha illustrata l’ex presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi: la volontà di creare maggiore unità tra le istituzioni. In un discorso dal titolo “Un’Europa che innova, un’Europa che protegge e un’Europa che sia un faro”, Sassoli aveva dichiarato che “sappiamo che ogni Paese deve applicare le proprie regole e rispettare le proprie tradizioni, ma spetta all’Europa garantire che ogni Paese membro possa raggiungere questi obiettivi”, invitando a minor frammentazione tra le istituzioni comunitarie e una politica europea più coesa.

David Sassoli è stato un giornalista e politico italiano, eletto presidente del Parlamento europeo il 3 luglio 2019, succedendo ad Antonio Tajani. Ha ricoperto tale carica fino alla sua scomparsa, avvenuta l’11 gennaio 2022 all’età di 65 anni. Per onorare l’eredità di David Sassoli, l’Ufficio di presidenza del Parlamento – composto dalla Presidente, dai Vicepresidenti e dai Questori – ha deciso il 9 febbraio 2026 di intitolare l’edificio ‘Treves’ all’ex Presidente.

“L’Europa ha anche e soprattutto bisogno di un nuovo progetto di speranza, un progetto che ci accomuni, un progetto che possa incarnare la nostra Unione, i nostri valori e la nostra civiltà, un progetto che sia ovvio per tutti gli europei e che ci permetta di unirci“, aveva dichiarato Sassoli nel suo ultimo discorso da presidente del Parlamento europeo, per fare gli auguri di buon Natale e anno nuovo nel dicembre 2021. Un messaggio che, nell’Europa divisa e polarizzata di oggi, è più attuale che mai.