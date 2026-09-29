Bruxelles – In quanto figura politica, il primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu, ha costruito la propria immagine pubblica attraverso comizi, conferenze stampa e apparizioni televisive. Nel film “The Bibi Files”, la regista, Alexis Bloom, ha scelto di osservarlo “da lontano”, durante gli interrogatori legati alle sue indagini per corruzione. Un duro lavoro, quello di Bloom, che gli eurodeputati de’ La Sinistra – eletti con il Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano e Danilo Della Valle – hanno portato oggi (29 settembre) al Parlamento europeo a Bruxelles.

In un punto stampa a margine della proiezione, Palmisano ha spiegato che l’evento è stato organizzato perché in questo momento “anche solo mostrare i fatti” e “la verità è importante”, in particolare quando parlare di ciò che avviene nel mondo “è difficile”, quando “ci sono delle immagini ” e “delle verità scomode”. “Trasmettere questo film per noi è un atto di denuncia politica”, ha aggiunto Della Valle, soprattutto perché “l’Unione europea purtroppo è totalmente assente, anzi fa finta di non vedere ciò che accade a Gaza, in Cisgiordania”, come “quello che Israele sta facendo anche nei territori confinanti”.

Invitata dagli eurodeputati, la giornalista d’inchiesta, Giulia Innocenzi – che ha deciso di produrre il film in Italia. Innocenzi ha spiegato che “con questo film” si comprende come “grazie alla guerra a Gaza” il premier israeliano “riesca a sfuggire alle udienze” e a non portar avanti il suo processo di corruzione. È evidente, inoltre, come a causa delle vicende giudiziarie, “lui sia stato abbandonato dai partiti di sinistra e abbia quindi abbracciato l’estrema destra israeliana per rimanere al potere“, ha scandito, sottolineando come questo sia “uno dei motivi per cui le violazioni dei diritti umani sono aumentate esponenzialmente in Cisjordania”. Presente alla proiezione, anche la regista, che ha concluso il punto stampa denunciando “la forte censura che sta vivendo negli Stati Uniti” a causa delle tematiche affrontate nel documentario.