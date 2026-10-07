Bruxelles – Il gruppo parlamentare dei Verdi europei ha confermato Terry Reintke e Nicolae Ștefănuță alla copresidenza del gruppo. I due detenevano già la carica, e sono stati eletti per un altro mandato fino al termine della legislatura.

Terry Reintke, tedesca, è deputata europea dal 2014, mentre Nicolae Ștefănuță è in Parlamento europeo dal 2019. Inizia la sua carriera tra i liberali (RE), per poi approdare nel gruppo dei Verdi nel 2023. Dal 16 luglio 2024 è vicepresidente del Parlamento europeo. E’ co-presidente del gruppo da quest’anno, quando ha sostituito il dimissionario Bas Eickhout.