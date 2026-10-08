Bruxelles – Fornire una panoramica completa sull’intero ciclo di vita del prodotto e migliorare la trasparenza e l’accessibilità attraverso gli strumenti digitali. È ciò che ha precisato il Comitato economico e sociale (CESE) alla Commissione europea in merito al nuovo sistema di etichettatura energetica. In un parere adottato durante la sessione plenaria di settembre, il CESE ha sottolineato che il nuovo sistema proposto dalla Commissione deve coprire l’intero ciclo di vita del prodotto – dall’acquisto alla riparazione e rivendita –, nonché avvalersi di strumenti digitali per migliorare la trasparenza e l’accessibilità. Secondo il CESE, una nuova proposta dell’esecutivo comunitario dovrebbe dunque includere le cosiddette “informazioni post-acquisto”, rendendo disponibili i dati del Registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL). Nel dettaglio, la banca dati EPREL dovrebbe includere informazioni relative ai cicli delle batterie, alla riparabilità e al consumo idrico. Inoltre, le etichette energetiche devono essere immediatamente visibili nei risultati di ricerca e nei carrelli della spesa online.

Un membro del Comitato, Hernández Colomer, ha affermato che “i dati sui prodotti sono cruciali non solo quando si prende una decisione di acquisto, ma anche per riparazioni, manutenzione, approvvigionamento di pezzi di ricambio e mercati di rivendita”. Per questo motivo, “il database EPREL deve fungere da database del ciclo di vita che fornisce informazioni precise, scaricabili e aggiornate che identificano l’operatore economico responsabile“. Nell’Unione europea, se si producono, importano o vendono prodotti come elettrodomestici o pneumatici, si è tenuti a rispettare le normativa europea in materia di etichettatura energetica. Esistono dunque delle classificazioni che si avvalgono di un codice colore per dimostrare l’efficienza energetica di un prodotto. Le etichette devono essere apposte in modo visibile sui prodotti presso i punti vendita, compresi quelli online.