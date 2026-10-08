Bruxelles – Il Canada si conferma un importante partner commerciale dell’Unione europea. Secondo Eurostat, l’Agenzia di statistica dell’UE, nel 2025 l’UE ha esportato in Canada merci dal valore di 48,8 miliardi di euro, mentre le importazioni si sono attestate a 33 miliardi. Nello stesso periodo l’avanzo commerciale – la differenza positiva tra il valore delle esportazioni e il valore delle importazioni di un Paese – è stato pari a 15,8 miliardi. Rispetto al 2024, le esportazioni (48,2 miliardi) sono aumentate dell’1,2 per cento e le importazioni (28 miliardi) del 18 per cento.

Tra il 2015 e il 2017 gli scambi di merci dell’UE con il Canada sono cresciuti mediamente del 4,7 per cento l’anno. Successivamente, tra il 2018 e il 2025, il valore degli scambi commerciali tra i due partner è passato da 54,2 miliardi a 81,8, rilevando un aumento medio annuo del 6,1 per cento. Nello stesso periodo, il valore delle esportazioni ha registrato un rialzo del 4,8 per cento, mentre quello delle importazioni dell’8,2 per cento.

Nel 2025, la principale categoria di prodotti esportati dall’UE verso il Canada è stata quella dei macchinari e attrezzature meccaniche, segnando un valore di 9,4 miliardi di euro (pari al 19,3 per cento del totale degli export). A seguire i prodotti farmaceutici (5,5 miliardi; 11,2 per cento), veicoli, autovetture e motocicli (5,4 miliardi di euro; 11,1 per cento), macchinari e apparecchiature elettriche (3,3 miliardi; 6,7 per cento) e infine gli strumenti ottici – lenti, specchi o prismi -, fotografici e medici (2 miliardi di euro; 4,1 per cento).

Per quanto riguarda le importazioni, le categorie di prodotti più rilevanti sono state i minerali, le scorie e scarti dai metalli (4 miliardi; 12,2 per cento del totale) più macchinari e attrezzature meccaniche (3,8 miliardi di euro; 11,4 per cento). Seguivano i combustibili minerali, gli oli e i prodotti per la distillazione (3,1 miliardi di euro; 9,4 per cento), gli aeromobili e i veicoli spaziali (2,9 miliardi di euro; 8,9 per cento) e i prodotti farmaceutici (1,9 miliardi di euro; 5,9 per cento).

Gli scambi commerciali tra Unione e Canada sono facilitati dall’accordo commerciale CETA. Il testo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 21 settembre 2017 e ad oggi, solo 17 Stati membri l’hanno ratificato. Tra gli Stati che devono ancora ratificarlo figurano: il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Francia, la Grecia, l’Ungheria, l’Irlanda, l’Italia, la Polonia e la Slovenia.