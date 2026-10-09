Bruxelles – Energia, finanza, economia circolare e trasporti sono i settori su cui puntare per rilanciare la competitività dell’UE, in un contesto geopolitico caratterizzato da stravolgimenti, conflitti e tensioni commerciali. Si parlerà di questo al Connact Autumn Workshop, che si terrà a Bruxelles martedì 13 ottobre, al Parlamento Europeo. L’evento coinvolgerà autorevoli rappresentanti delle istituzioni e le più rappresentative aziende e organizzazioni di categoria italiane, per confrontarsi sulle problematiche da risolvere e le soluzioni da adottare.

L’evento si aprirà alle ore 9.20 con i saluti istituzionali di Marco Canaparo, rappresentante permanente aggiunto dell’Italia presso l’UE. Seguono, per il primo tavolo, “La sicurezza energetica nel percorso verso l’autonomia europea”, gli interventi introduttivi dei funzionari della Commissione UE Philippe Lamberts, Principal Advisor della presidente von der Leyen per la Transizione dell’economia verso la neutralità climatica e Antonio Lopez Nicolas, capo unità alla Dg Ener. Per il panel “Sviluppare l’economia circolare: le buone pratiche e le iniziative legislative” ’introduce Stefano Soro, capo unità alla Dg Grow della Commissione UE. A seguire, il tavolo “Il sistema dei trasporti tra sostenibilità e competitività” sarà introdotto, per la Commissione europea, da Gabriele Giudice del gabinetto Fitto e Pierpaolo Settembri, vice capo del gabinetto Tzitzikostas. Nell’ultimo tavolo: “La competitività del sistema finanziario e i progressi della Saving & investment Union”, gli interventi introduttivi saranno affidati a Ugo Bassi, direttore presso la Dg Fisma e a Lauro Panella del gabinetto Albuquerque.

Focus Energy. Le crisi seguite ai conflitti in Ucraina e Iran hanno dimostrato che le rinnovabili, pur in forte crescita, non bastano ancora a garantire gli approvvigionamenti necessari a imprese e cittadini. Nel tavolo di lavoro: “La sicurezza energetica nel percorso verso l’autonomia europea” si discuteranno tempi e modi per calibrare le strategie in modo da garantire nell’immediato rifornimenti sicuri e a prezzi accessibili, e puntare sul lungo periodo alla neutralità ambientale e all’autonomia strategica. Al dibattito parteciperanno gli eurodeputati Stefano Bonaccini, Paolo Borchia e Nicola Procaccini. Con loro Michelangelo Nerini della Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’UE (RPUE); Fabio Parola, European and International Public Affairs manager di A2A, Federico Musazzi di Assoclima, Luca Franza, head of EU Institutional Affairs di Edison, Michele Bologna, head of European affairs di Enel, Lucia Odone, head of European Government Affairs di Eni, Valeria Palmisano, senior manager EU Institutional Relations di SNAM e Roberto Panico, responsabile affari europei per Terna. Modera Giulia Torbidoni, direttrice responsabile di Eunews.

Focus Circular Economy. Centrale sarà il confronto tra le buone pratiche degli operatori con le iniziative legislative europee per sostenere l’economia circolare, nel panel “Sviluppare l’economia circolare: le buone pratiche e le iniziative legislative”. L’Italia vanta modelli virtuosi, dalla gestione del ciclo idrico al riciclo dei materiali, ma sconta l’assenza di un vero mercato europeo per le materie prime. Iniziative come il Circular economy act e l’Industrial accelerator act possono diffondere queste esperienze e creare le condizioni normative e di mercato per una crescita industriale basata sulla circolarità. Allo stesso tempo le norme ambientali, come la Direttiva sul Trattamento delle Acque Reflue Urbane e il regolamento ecodesign, vanno conciliate con le esigenze di competitività di settori industriali strategici. Ne parleranno gli eurodeputati Pietro Fiocchi, Alessandra Moretti, Valentina Palmisano, Silvia Sardone, insieme a Marica Cicconi della RPUE e Salvatore Margiotta per la Regione Basilicata. Con loro Giacomo De Angelis, European and International Public Affairs Professional di A2A, Federico Musazzi, segretario generale di Assoclima, Simona Fontana, direttrice generale CONAI, Fabio Marseo per Confartigianato Imprese, presidente Categoria Riuso Prato e vicepresidente Corertex; Emanuele Degortes, global head of access policy di Menarini e patient advocacy & engagement; Matteo Magnaghi, head of sustainable product stewardship per Pirelli Group e Alessandro Sabbini, responsabile relazioni istituzionali di Versalis. Modera Alessandra De Santis, coordinatrice generale EconomiaCircolare.com.

Focus Mobility & Logistics. Nel tavolo “Il sistema dei trasporti tra sostenibilità e competitività” si guarderà al sistema dei trasporti come leva per contrastare i cambiamenti climatici e contemporaneamente promuovere la competitività dell’economia europea. Si discuteranno le iniziative per porti e industria marittima; il pacchetto aviazione, l’alta velocità ferroviaria e il single ticketing. Sarà argomento del tavolo anche il Regolamento AFIR e la decarbonizzazione del trasporto su gomma. Intervengono gli eurodeputati Carlo Fidanza e Matteo Ricci, assieme a Raffaele Latrofa, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e Alberto La Bella della RPUE. Con loro si confronteranno Francesca Marcacci Balestrazzi, dell’area legale & affari internazionali di AISCAT, Massimiliano Calamea, head of EU & international public affairs di Autostrade per l’Italia, Maria Cristina Scarfia, responsabile affari europei di Confetra, Andrea Minuto Rizzo, responsabile affari istituzionali dell’Unione Europea e internazionali per Ferrovie dello Stato Italiane, Luca Sciacchitano, head of industrial affairs di Leonardo SpA e Matteo Magnaghi, head of sustainable product stewardship di Pirelli Group. Modera Lorenzo Robustelli, direttore editoriale di Eunews.

Focus Finance & Insurance. L’ultimo tavolo: “La competitività del sistema finanziario e i progressi della Saving & investment Union”, dedicato alla competitività del sistema finanziario europeo e ai progressi della Saving & Investment Union, a partire dal recente rapporto della Commissione sul settore bancario. Un incontro incentrato sulla revisione del pacchetto bancario e la normativa sui fondi pensione, durante il quale interverranno gli eurodeputati Giovanni Crosetto, Irene Tinagli e Pasquale Tridico. Accanto a loro, il dirigente generale per la regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Mef Stefano Cappiello. Interverranno, inoltre: Antonella Massari, segretaria generale e componente del Cda di AIPB, Alessandra Casale, responsabile dell’ufficio di Assonime a Bruxelles, Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse; Virginia Di Marco, EU affairs manager di Generali, Marco Boscolo, head of european regulatory & public Affairs di Intesa Sanpaolo e Stefano Genovese, responsabile institutional & public affairs di Unipol. Modera Enrico Tibuzzi, giornalista ed ex capo ufficio Ansa a Bruxelles.

Connact Autumn Workshop è un evento organizzato in collaborazione con l’ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia. Promosso da: A2A, AISCAT, AIPB, Assoclima, Assonime, Autostrade per l’Italia, CONAI, Confartigianato Imprese, Confetra, Edison, Enel, Eni, Federcasse, Ferrovie dello Stato Italiane, Generali, Intesa Sanpaolo, Leonardo SpA, Menarini, Pirelli Group, RPUE, SNAM, Terna, Unipol e Versalis. Con il patrocinio di: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Agence Europe, Canale Energia, Insurzine, Money e Gazzetta Logistica sono media partner dell’iniziativa.