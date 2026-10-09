Bruxelles – Tassare gli extraprofitti per poter investire in salute, scuola, istruzione, energia, industria e casa. È l’appello che, dalla trasmissione Coffee Break su La7, l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, ha lanciato oggi (9 ottobre) a poche ore dalla decisione dell’Ecofin di dare mandato alla Commissione europea di valutare la possibilità di tassare gli extraprofitti delle compagnie energetiche. “Uno scostamento di bilancio per fare degli investimenti è assolutamente necessario. Se il governo chiede di fare debito, però, non deve farlo per le armi, ma appunto per quegli investimenti che servono per il futuro di cittadini e cittadine”, ha detto Scuderi. “Quindi è giusto farlo per le infrastrutture energetiche, così come sarebbe giustissimo per il rinnovamento industriale e la decarbonizzazione, per avere un piano industriale. L’industria ha bisogno di sovvenzioni per riuscire a entrare nella nuova fase delle tecnologie verdi”, ha aggiunto. “Il governo dice che è tutta colpa dell’Europa, ma a questo stesso governo vorrei dire che le grandi compagnie petrolifere stanno facendo profitti incredibili. Allora perché si devono tagliare i servizi alle persone mentre il nostro esecutivo ha deciso di non tassare i miliardari? Per noi invece bisogna chiedere un contributo ai super ricchi, tassare gli extraprofitti dei colossi del fossile e investire queste risorse nelle cose che servono davvero alle persone: salute, scuola, istruzione, energia, industria e casa“, ha concluso.