35 mila biglietti ferroviari gratuiti per i diciottenni europei: aperte candidature per Discover Eu

Bruxelles – 35 mila biglietti ferroviari gratuiti per permettere ai diciottenni europei di scoprire i Paesi che compongono l’Unione. Nell’anno europeo dedicato ai giovani, l’Ue rilancia Discover Eu, l’iniziativa inaugurata nel 2018 che in tre anni ha portato 165 mila neo-maggiorenni a viaggiare in treno per tutto il continente.

Dall’11 al 25 ottobre tutti i ragazzi e le ragazze nati nel 2004 possono fare richiesta online rispondendo a qualche breve domanda. Poi, per i più fortunati, fino a 30 giorni di viaggio tra 1 marzo 2023 e il 29 febbraio 2024. Da quest’anno inoltre, chi verrà selezionato riceverà una tesserà con riduzioni su visite culturali, attività di formazione, trasporti locali, alloggi e attività sportive.

L’iniziativa, che il Parlamento Europeo ha voluto fortemente adottando tre risoluzioni a supporto, ha lo scopo di aiutare i diciottenni a diventare più indipendenti, sviluppare soft skills e abbracciare i valori comunitari.