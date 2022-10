Frontex, no del Parlamento europeo al bilancio 2020

Credetemi, l'Europa è un buon esempio per molte cose. Il mondo ha bisogno dell'Europa. La mia esperienza di viaggio intorno al mondo è che le persone ci guardano come un faro. Perché vengono così tante persone in Europa? Ci sono flussi di migranti illegali o irregolari diretti in Russia? Non molti. No, vengono in Europa ma per buone ragioni. Tenete il giardino, siate bravi giardinieri. Ma il vostro dovere non sarà quello di prenderti cura del giardino stesso, ma della giungla fuori.

Josep Borrell (Alto rappresentante per la Politica estera Ue, nel discorso inaugurale del progetto pilota dell'Accademia diplomatica europea)