Lord Wolfston (Next): Questa non è la Brexit che volevo

Bruxelles – Lord Simon Wolfson, amministratore delegato dell’azienda di vendita on line di abbigliamento e articoli per la casa Next, chiede al governo britannico di facilitare l’ingresso di lavoratori stranieri nel Regno Unito, chiarendo che questa “non è la Brexit che volevo”.

Il pari conservatore e sostenitore della Brexit ha spiegato alla Bbc che il governo sta impedendo ai lavoratori che sono tanto necessari di entrare nel Regno Unito, anche se le aziende sono alla disperata ricerca di manodopera. “Abbiamo persone in fila per venire in questo Paese per raccogliere i frutti che stanno marcendo nei campi, per lavorare in magazzini che altrimenti non sarebbero operativi e non li lasciamo entrare”, ha detto Wolfson in un’intervista alla televisione pubblica.

“Per quanto riguarda l’immigrazione, non è sicuramente la Brexit che volevo, o addirittura, che molte delle persone che hanno votato Brexit volevano”, ha aggiunto.

Le aziende in tutto il Regno Unito, spiega il quotidiano Guardian, faticano a trovare personale, in parte a causa delle restrizioni sulla Brexit che significavano che i cittadini dell’Ue non hanno più il diritto di andare a cercare lavoro nel Regno Unito. Questa carenza ha colpito ospedali, pub, ristoranti e aziende di logistica e l’anno scorso il governo è stato costretto a offrire visti temporanei a camionisti e lavoratori del pollame per aiutare a risolvere la conseguente crisi della catena di approvvigionamento.

Wolfson ha affermato che la maggior parte delle persone nel Regno Unito ha una “visione molto pragmatica” dell’immigrazione e ha esortato il governo ad adottare un “approccio diverso alla migrazione economicamente produttiva”.

“Dobbiamo ricordare – ha aggiunto – che la costruzione della Gran Bretagna post-Brexit non è appannaggio di quelle persone che hanno votato Brexit, spetta a tutti decidere”.