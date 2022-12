Gelsomina Vigliotti presidente del Fondo europeo per gli investimenti

Bruxelles – Il Consiglio di amministrazione del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha nominato Gelsomina Vigliotti presidente del Consiglio del FEI con effetto immediato. Vigliotti, già vicepresidente e membro del Comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti (Bei), subentra al Presidente Hoyer, presidente pro-tempore.

Il Fei fa parte del gruppo Bei. La sua missione principale è sostenere le micro, piccole e medie imprese (Pmi) europee aiutandole ad accedere ai finanziamenti. Il FEI promuove gli obiettivi dell’UE a sostegno di competitività e la crescita, l’innovazione e la digitalizzazione, l’impatto sociale, le competenze e il capitale umano, l’azione per il clima e la sostenibilità ambientale e altro ancora.

“Sono onorata della nomina”, il commento di Vigliotti, che promette di fare la propria parte. “Le PMI sono la spina dorsale dell’economia europea e il ruolo della FEI è particolarmente importante in questo momento di incertezza in cui l’Europa si si trova ad affrontare immense sfide economiche e un’intensa concorrenza globale”. Ricorda che “innovazione, digitalizzazione e azione per il clima sono al centro delle attività del Fondo e, ora più che mai, sono fondamentali per promuovere la transizione verde e digitale”.