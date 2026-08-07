Bruxelles – “Lavoravo a meno due chilometri sotto terra”. Valentino Di Pietro è abruzzese, ha novant’anni e si definisce uno degli “ultimi minatori” italiani in Belgio. Sabato 8 agosto si commemorerà il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle (Belgio), il disastro minerario che nel 1956 causò la morte di 262 minatori di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani. Come ogni anno, presso la miniera del Bois du Cazier – che nel frattempo è diventata un museo – si terrà una cerimonia ufficiale per ricordare le vittime. Vi parteciperanno anche le autorità italiane, il Consolato e l’Ambasciata italiana in Belgio, e alcuni sindacati. Nel 1956, Di Pietro non era presente a Marcinelle, perché lavorava in una miniera vicina. Tuttavia, conosce bene le condizioni di un lavoro estremamente logorante.

L’uomo racconta di esser partito all’età di vent’anni perchè la sua regione, l’Abruzzo, “era stata completamente distrutta dai tedeschi, che volevano evitare l’avanzata degli americani”. Sottolinea che il motivo per cui è uno degli ultimi minatori rimasti è puramente anagrafico: gli italiani che erano arrivati in Belgio avevano già 30, 35 anni, mentre lui era molto più giovane. Poiché l’Italia del dopoguerra era un Paese estremamente povero, furono in migliaia ad emigrare in cerca di lavoro. Secondo di Pietro, ciò “è stato essenziale per la ricostruzione del Paese”.

L’immigrazione italiana in Belgio

Il 23 giugno 1946, Italia e Belgio firmarono un accordo bilaterale, noto come il patto uomo – carbone, in cui si stabiliva che, all’invio di lavoratori nelle miniere belghe, l’Italia avrebbe ottenuto in cambio forniture di carbone a prezzo agevolato. Più precisamente, il fabbisogno di manodopera italiana era fissato a 50.000 lavoratori, per cui si dovevano mandare 2.000 persone a settimana, con un’età massima di 35 anni e in buono stato di salute. Alla fine del 1954 la comunità di lavoratori italiani in Belgio contava 161.495 unità.

Nelle miniere, le difficili condizioni di lavoro e l’assenza di adeguate misure di sicurezza provocarono moltissimi incidenti e numerosi disastri. Tuttavia, poiché non hanno avuto la tragicità di Marcinelle, sono stati dimenticati. Gran parte dei siti in Vallonia presentava strutture vecchie e malandate, tanto che già dagli anni Venti si discuteva di una possibile chiusura del Bois du Cazier. L’aumento della domanda di carbone e l’arrivo di manodopera straniera a basso costo spinsero gli industriali a sfruttare al massimo gli impianti, rinviando il loro ammodernamento e la loro messa in sicurezza. Di tale inazione, furono solo i minatori a pagarne le conseguenze.

Di Pietro racconta che inizialmente i belgi erano ostili nei confronti dei lavoratori italiani, li accusavano di “rubare il loro pane”, nonostante fossero i primi a non voler lavorare nelle miniere. Aggiunge inoltre che ad emigrare erano soprattutto italiani del Sud, in quanto le attività industriali del Nord Italia erano già redditizie e offrivano molti sbocchi lavorativi. Nel disastro di Marcinelle, l’Abruzzo fu la regione italiana che perse più persone. L’episodio gli da ancora rabbia, “perché non è stata fatta giustizia”.

Il processo di Marcinelle e l’importanza di ricordare