Bruxelles – Nel 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es). Lo rende noto il Consolato Generale d’Italia a Bruxelles, precisando che la data del voto è fissata al 4 dicembre 2026.

I Com.It.Es sono organismi elettivi, istituiti nel 1985, che rappresentano i connazionali all’estero nei rapporti con Ambasciate e Consolati. Hanno inoltre il compito di preservare la memoria storica dell’emigrazione italiana e valorizzare il contributo italiano nelle società in cui operano, favorendo l’integrazione dei connazionali nei Paesi di residenza. Possono essere istituiti nelle circoscrizioni consolari che superano i 3.000 iscritti all’AIRE e sono composti da 12 membri nelle comunità fino a 100.000 connazionali, o da 18 membri in quelle che superano tale soglia. I membri restano in carica cinque anni.

Potranno votare i cittadini italiani maggiorenni, in possesso dei requisiti di legge per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi rispetto alla data delle elezioni. Il voto avviene per corrispondenza ma, a differenza delle elezioni politiche e dei referendum, il plico elettorale viene spedito soltanto a chi ha presentato espressa richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale, entro e non oltre il 4 novembre 2026.

La domanda di iscrizione può essere presentata in tre modi: consegnandola di persona al Consolato, senza appuntamento, il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 16.00, munendosi di un documento d’identità; inviandola per posta cartacea insieme alla fotocopia di un documento d’identità comprensivo di firma, all’indirizzo del Consolato Generale d’Italia, Rue de Livourne 38, 1000 Bruxelles; oppure per posta elettronica ordinaria o certificata, allegando copia del documento d’identità firmato.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ribadisce l’importanza della partecipazione al voto, “momento essenziale per rafforzare la rappresentanza delle comunità italiane all’estero”, e invita tutti i cittadini italiani residenti all’estero a partecipare attivamente a questo appuntamento democratico.