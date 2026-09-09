Bruxelles – Sono stati 48.370 i suicidi in Unione europea nel 2023. Questo dato, che corrisponde all’uno per cento delle morti in UE, equivale a un tasso di mortalità standardizzato di 10,4 decessi ogni 100.000 persone, in leggero calo rispetto ai 10,6 decessi ogni 100.000 persone del 2022 e ai 12,2 del 2013. Lo stabiliscono i nuovi dati di Eurostat, l’Istituto statistico dell’UE, pubblicati oggi (9 settembre), usando gli ultimi numeri disponibili.

La Lituania è lo Stato membro in cui si registra il più alto tasso di suicidio, pari a 18,8 decessi ogni 100.000 abitanti, seguita da Slovenia e Ungheria. Il tasso più basso si registra invece a Cipro, con 3,5 decessi ogni 100.000 abitanti, seguito da Grecia (4,3) e Malta (5,5). L’Italia è al di sotto della media UE, con 3.746 morti per suicidio, che corrispondono a un tasso di 5,8 decessi ogni 100.000 abitanti.

Il tasso grezzo di mortalità per suicidio è stato più elevato tra gli uomini (16,9 per 100.000 uomini) rispetto alle donne (5,0). Gli uomini rappresentano il 76,4 per cento di tutti i decessi per suicidio nell’UE, con una quota che varia dal 70,2 per cento nei Paesi Bassi al 90,3 per cento a Malta.

Il tasso grezzo di mortalità aumenta con l’età: si passa da 0,2 decessi ogni 100.000 persone tra gli under 15 a 17,3 tra le persone di età pari o superiore ai 65 anni. Gli uomini presentano tassi più elevati in tutte le fasce d’età, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 15 anni, dove i tassi sono simili. Per gli uomini, il tasso più elevato si registra nella fascia d’età tra i 45 e i 64 anni, con 21,8 decessi ogni 100.000 persone. Per le donne, invece, il tasso più alto si registra tra le persone di età pari o superiore ai 65 anni.