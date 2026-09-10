Bruxelles – Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello globale, a pari merito con luglio 2023. Secondo i dati del Copernicus Climate Change Service (C3S), la temperatura media dell’aria sulla superficie terrestre e oceanica ha raggiunto i 16,96°C, 0,85°C sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,65°C sopra il livello preindustriale (1850-1900). È la prima volta da novembre 2025 che la temperatura media globale mensile torna sopra la soglia di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Agosto 2026 supera così i precedenti record di agosto registrati nel 2023 e nel 2024 e diventa, insieme a luglio 2023, il mese più caldo mai osservato nell’insieme dei dati elaborati dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
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