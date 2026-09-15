Bruxelles – A luglio 2026 l’eurozona registra un avanzo commerciale in beni e merci di 14,2 miliardi di euro con il resto del mondo, secondo i dati preliminari diffusi oggi (15 settembre) da Eurostat. I dati, sottolinea l’istituto di statistica europeo, mostrano un miglioramento della bilancia commerciale visto che a luglio 2025 il surplus di Eurolandia fu pari a 10,7 miliardi di euro.

Guardando ai due diversi flussi di scambi, le esportazioni di beni e merci dell’area dell’euro verso il resto del mondo nel mese di luglio 2026 sono state pari a 276 miliardi di euro, registrando un incremento del 9 per cento rispetto al luglio 2025 (253,3 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo, invece, si sono attestate a 261,8 miliardi di euro, segnando un aumento del 7,9 per cento rispetto al luglio 2025 (242,6 miliardi di euro).



Guardando più nel dettaglio gli scambi commerciali tra area dell’euro e resto del mondo, l’incremento nel surplus risulta trainato principalmente da un maggiore avanzo nel settore dei prodotti chimici e affini, in quello degli altri manufatti e in quello di alimenti e bevande, parzialmente compensato da una riduzione dell’avanzo per macchinari e veicoli.

La figura dell’Unione europea nel suo complesso, a luglio 2026, mostra un saldo positivo tra vendite all’estero e acquisti dall’estero pari a otto miliardi di euro, in calo rispetto ai 9,8 miliardi di euro di valore registrati a luglio 2025. Le esportazioni di beni dell’UE sono state pari a 247,1 miliardi di euro in valore, in aumento del 7,8 per cento rispetto al luglio 2025 (229,2 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 239,1 miliardi di euro, con un incremento del 9 per cento rispetto al luglio 2025 (219,5 miliardi di euro). Il calo rispetto a luglio 2025, spiega Eurostat, è stato determinato “principalmente” da un minor avanzo nel settore dei macchinari e dei veicoli, parzialmente compensato da maggiori avanzi nei comparti dei prodotti chimici e affini e dei prodotti alimentari e bevande.