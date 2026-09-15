Bruxelles – La plenaria del Parlamento europeo ha confermato, nella seduta di oggi (15 settembre), la nomina di Carlo Comporti a nuovo presidente dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). A sostenere il nome dell’italiano, già membro del board dell’ESMA, è stata una maggioranza di 527 voti, mentre 52 sono stati contrari e 86 gli astenuti (a scrutinio segreto).

La nomina di Comporti, che dovrà essere formalmente adottata dal Consiglio dell’UE, ha superato tutte le precedenti fasi previste: lo scorso 22 luglio i ventisette ambasciatori dei Paesi membri dell’UE lo avevano indicato, come candidato alla presidenza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con 17 voti a favore e 10 contrari (a scrutinio segreto) e lo scorso 2 settembre la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo aveva dato il suo via libera a Comporti con una maggioranza di 43 voti a favore, uno contrario e tre astensioni.