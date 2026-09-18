Bruxelles – Lunedì 21 settembre la Banca centrale europea lancerà Pontes, l’euro digitale per le banche. Lo ha annunciato la presidente della BCE, Christine Lagarde, al termine dei lavori dell’Eurogruppo. La nuova piattaforma di pagamento sarà visibile e utilizzabile dai soli istituti di credito, e rappresenta l’inizio della fase sperimentale dell’introduzione dell’euro digitale. La BCE, ha sottolineato Lagarde, ora attende il completamento dell’iter legislativo dell’UE così da rispettare i tempi e “testare la fase pilota a metà 2027”.