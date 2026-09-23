Bruxelles – Pediatri e medici ambientalisti italiani lanciano l’allarme sul Food and Feed Safety Omnibus, il pacchetto di semplificazione delle norme UE su alimenti e mangimi, in vista del voto nelle commissioni Ambiente (ENVI) e Agicoltura (AGRI) del Parlamento europeo, previsto per il 5 ottobre. In una lettera agli eurodeputati italiani e ai ministri della Salute, dell’Agricoltura e dell’Ambiente, Stefania Manetti, presidente dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP), Roberto Romizi, presidente di ISDE Italia, e Christine Magendie, presidente dell’European Confederation of Primary Care Paediatricians (ECPCP), esprimono “profonda preoccupazione” per alcune disposizioni del testo. “Semplificare le procedure è un obiettivo legittimo, ma non può significare ridurre la tutela della salute né limitare la possibilità di utilizzare le migliori e più aggiornate evidenze scientifiche“, scrivono.

Nel mirino ci sono soprattutto l’eliminazione della rivalutazione periodica dei pesticidi, le possibili deroghe per sostanze pericolose e l’estensione dei periodi di tolleranza per pesticidi già vietati. Secondo i firmatari, queste modifiche potrebbero ritardare l’integrazione delle nuove conoscenze scientifiche nelle decisioni regolatorie. Particolare attenzione viene dedicata agli interferenti endocrini, sostanze che possono alterare il sistema ormonale e che sono associate a effetti riproduttivi, metabolici e neuroevolutivi.

I firmatari chiedono quindi di mantenere la rivalutazione periodica obbligatoria dei pesticidi, respingere deroghe e periodi di tolleranza eccessivamente lunghi e garantire che le decisioni regolatorie utilizzino “le migliori e più aggiornate evidenze scientifiche disponibili”, nel rispetto del principio di precauzione. La richiesta arriva dopo la riunione del Consiglio del 14 settembre. “La salute delle generazioni presenti e future deve restare al centro” delle politiche europee su alimentazione e pesticidi, concludono.